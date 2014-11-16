بازدید جهانگیری از گمرک مرزی تمرچین

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئيس جمهور را در اين بازديد مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران همراهي مي كرد و وی در اين بازديد در خصوص چگونگي افزايش امكانات و تجهيزات گمرك در اين مرز براي روان سازي تشريفات گمركي و تردد كاميونها و مسافران توضيحاتي ارايه كرد.



مرز زميني تمرچين در ۱۵ كيلومتري غرب شهرستان پيرانشهر در جنوب آذربايجان غربي و نقطه مقابل حاج عمران عراق قرار دارد و يكي از نزديكترين مسيرهاي زميني جمهوري اسلامي به درياي مديترانه شرقي است.



اين مرز زميني تا شهر اروميه مركز استان ۱۶۰ كيلومتر فاصله دارد و فاصله نزديكترين شهرها به اين مرز، پيرانشهر در ايران و چومان در عراق است كه به ترتيب حدود ۱۱ كيلومتر و ۲۵ كيلومتر با گمرك تمرچين فاصله دارند.



مرز تمرچين پيرانشهر سال ۸۶ به عنوان مرز مجاز رسمي زميني شناخته شد و اكنون روزانه صدها دستگاه انواع خودرو از طريق آن تردد مي كنند.



شهرستان مرزي پيرانشهر در جنوب آذربايجان غربي و ۱۴۵ كيلومتري مركز استان واقع شده است.





دعوت گمرك از بخش خصوصي



همچنين رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران از فعالان بخش خصوصي دعوت كرد تا در خريد ، نصب و راه اندازي دستگاههاي ايكس - ري در گمركات كشور مشاركت كند.

مسعود كرباسيان در جمع كاركنان گمرك تمرچين گفت : گمرك ايران در راستاي تجهيز گمركات مرزي به دستگاههاي مدرن كنترلي و نظارتي ، بخشي از هزينه هاي مربوط به دستگاههاي ايكس – ري ((X_RAY ) را تقبل مي كند.

وي افزود: يكي از وظايف مهم و اصلي گمرك كنترل ورود و خروج كالاهاي وارداتي يا صادراتي و ترانزيتي است كه بر اساس سياست ها و اهداف تعيين شده ايجاد و تسهيل در اين امر مستلزم برخورداري گمركات كشور به خصوص گمركات مرزي از امكانات و تجهيزات مدرن الكترونيكي نظير دستگاههاي X_RAY است.

كرباسيان در اين نشست همچنين با اشاره به اهميت توسعه همكاري‌هاي تجاري و گمركي بين ايران و عراق، اظهار داشت: در صورت ارائه ضمانت‌هاي لازم از سوي عراق، ترانزيت LPG( گاز مايع ) اين كشور از طريق گمرك مرزي تمرچين امكانات پذير خواهد بود.

معاون وزير اقتصاد، گمرك تمرچين را به لحاظ حجم بالاي مبادلات تجاري با عراق از مهمترين گمركات مرزي خواند. كرباسيان همچنين از گمرك تمرچين به عنوان يكي از گمركاتي كه تعامل بسيار بالايي با ساير سازمان‌هاي مستقر در مرز دارد، ياد كرد و افزود: همانطور كه بارها اعلام كرده‌ايم ، گمركات مرزي براي ما از اهميت زيادي برخوردار است و تلاش مي‌كنيم تا نيازها و كمبودهاي آنها را در حد مقدورات و توانائي هاي موجود برطرف كنيم.