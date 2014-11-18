محمد علی باشه آهنگر که فیلمنامه دفاع‌مقدسی «سرو زیر آب» را آماده ساخت دارد با بیان اینکه مذاکراتی برای تولید این فیلم با ارگان های مختلف انجام داده است به خبرنگار مهر گفت: حدود یک ماه پیش با سردار جواد جباری مدیرعامل بنیاد روایت درباره این فیلمنامه جلسه ای داشتم که او فیلمنامه «سرو زیر آب» را خوانده بود و رضایت داشت. البته موارد کلی را که از دیدگاه من بسیار جزئی است مطرح کرد. از سوی دیگر محمدرضا شرف الدین رئیس انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس نیز فیلمنامه را دوست داشت.

وی درباره اینکه آیا توافقی برای حمایت بنیاد روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس حاصل شد؟ توضیح داد: واقعیت این است که هنوز توافقی به شکل کتبی و شفاهی برای ساخت «سرو زیر آب» نداشته‌ایم و در پیگیری هایی که انجام داده ام شورای دیگری برای تصمیم گیری نهایی وجود دارد که منتظر پاسخ آنها هستیم.

کارگردان فیلم «ملکه» با ابراز گله‌مندی از وضعیت ساخت فیلم، بیان کرد: سه سال از زندگی خود را پای نگارش فیلمنامه «سرو زیر آب» گذاشتم؛ فیلمنامه ای که براساس مستندات نوشته شد اما با وجود مذاکره های بسیاری که با ارگان هایی چون ناجا، ارتش و ... داشتم هیچ‌یک حاضر به سرمایه گذاری نیستند و متاسفانه مدام با وعده مواجه می شوم.

وی افزود: البته ارتش اعلام آمادگی کرده که از جهت لجستیکی فیلم را حمایت می کند اما پولی برای سرمایه گذاری ندارند. از طرف دیگر با وزارت نفت جلساتی گذاشته ایم که در این جلسات حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی نیز حضور داشت و حضورش موجب دلگرمی بود. فیلمنامه «سرو زیر آب» درباره شهدای گمنام وزارت نفت است و وزارت نفت هم قول مساعد داده که لوکیشن های پالایشگاه آبادان را در اختیار بگذارد.

کارگردان فیلم «فرزند خاک» در پاسخ به این پرسش که نتیجه مذاکرات با بنیاد سینمایی فارابی به کجا رسید؟ گفت: مذاکرات بسیاری با بنیاد سینمایی فارابی برای ساخت این فیلمنامه داشتیم اما متاسفانه باید بگویم که این بنیاد علاقه ای برای همکاری در این پروژه سینمایی ندارد. انتظار بسیاری برای دریافت پاسخ مساعد از سوی این بنیاد کشیدم و با وجود تمایل و همراهی بسیار مهدی مسعودشاهی قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی، در نهایت به نتیجه نرسیدم.

وی در پایان عنوان کرد: واقعیت این است که مجموعه بنیاد سینمایی فارابی از نظر مالی مشکل ندارد اما علاقه ای به همکاری برای تولید فیلمنامه «سرو زیر آب» وجود ندارد.