رزمی کار قمی مدال طلای مسابقات جهانی کیک بوکسینگ را به دست آورد

جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: علی کریمی رزمی کار قمی صبح یکشنبه در مسابقات جهانی کیک بوکسینگ با شکست حریف ایرلندی قهرمان جهان شد و افتخاری بزرگ برای ورزش کشورمان و هیئت ورزش های رزمی قم به ارمغان آورد.

وی افزود: در رقابتهای جهانی کیک بوکسینگ که از ۱۹ آبان در پراگ آغاز شده بود ۴۷ تیم از کشورهایی چون آلمان، ایتالیا، پرتغال، هلند، روسیه، آرژانتین، برزیل و انگلیس، ایرلند، ترکیه، کره جنوبی، مجارستان و ژاپن حضور داشتند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی قم گفت: علی کریمی در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم این مسابقات تنها ورزشکار قمی تیم ملی کشورمان بود و در نخستین گام با اقتدار حریف مجارستان را از سر راه برداشت.

محمدزاده بیان کرد: کریمی با شکست دادن سایر حریفان خود به فینال رسید و با کسب برتری برابر ورزشکاری از ایرلند موفق به کسب نشان طلای کیک بوکسینگ جهان در بخش لوکیک شد.

وی عنوان کرد: در آخرین روز از رقابت‌های جهانی جوانان تیم ملی ایران توانست در بین ۴۷ کشور جهان با کسب ۳طلا و ۱نقره جمع مدال‌های ایران از این رویداد را به ۷ مدال شامل ۵ طلا، ۱ نقره و یک برنز برساند و در صدر جدول رده بندی قرار گیرد.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی قم تصریح کرد: این دوره از مسابقات به دلیل تعدد تیم‌های شرکت کنندگان محک خوبی برای تیم ملی جوانان ایران بود در حالی که علی کریمی از قم یکی از اعضای تیم ملی کشورمان بود و ورزشکاران دیگری از قم نیز در حد و اندازه‌های حضور در تیم ملی بودند.

محمد‌زاده خاطرنشان کرد: علی کریمی رزمی کار آینده دار قمی که پیش از این بار‌ها به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شده بود با موفقیت در مرحله انتخابی و جلب نظر کادر فنی در فهرست نفرات اعزامی به مسابقات جهانی جمهوری چک قرار گرفت.