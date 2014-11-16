سیامک گلشیری در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار«بردیا و ملکه سرزمین عاج» خبر داد و افزود: این رمان 320 صفحهای را انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر میکند و داستان، ماجرای دو پسر است که نسخه عجیب و غریبی از«هزار و یکشب» را پیدا میکنند و با خواندن آن از دنیایی به دنیای دیگر میروند. جهانی که سرزمین قصهها و افسانههاست.
نویسنده« بردیا و ملکه سرزمین عاج » در پاسخ به اینکه آیا در این داستان به بازافرینی قصههای هزار و یکشب پرداخته است گفت: داستان من یک داستان تخیلی و فانتزی است اما ربط چندانی به هزار و یکشب و داستانهای آن ندارد. درست است که نوجوانان قصه، نسخهای از هزارویکشب را پیدا میکنند اما رمان من مستقل است و ارتباطی به این کتاب ندارد.
گلشیری، گرایش نوجوانان و جوانان به فانتزی را راهی برای گریز از واقعیتهای موجود دانست و افزود: انسان صنعتزده امروز، دنبال راه فرار از دنیای صنعتی و جهان روزمره است و فانتزی، این امکان را در اختیار او میگذارد. امروز نه تنها در ایران که در همه جهان از فانتزی استقبال میشود و یکی از دلایل این است که آدمها به دنبال گریز از روزمرگی هستند.
به گفته این نویسنده نوجوان، یکی دیگر از دلایل گرایش به فانتزی، این است که جهان موجود، ناخوشایند است. بنابراین با خواندن داستانهای فانتزی میداند از دنیای واقعیات که تلخ و گزنده است بگریزد و در تخیل خود، جهانی دلخواه بیافریند. البته این به آن معنا نیست که داستانهای رئال و واقعگرایانه جذابیت ندارند.