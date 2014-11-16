به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مقتدایی دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، انتشار مجدد شایعاتی مبنی بر پیداشدن یک جلد قرآن کریم با قدمت 1400 سال منسوب به وی را تکذیب و سادگی ساده‌لوحان را مرتعی برای فتنه‌گران ذکر کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در واکنش نسبت به خبر جعلی پیدا شدن یک نسخه از قرآن مجید در اطراف قم با 115 سوره، گفت: وجود ساده‌لوحان نه تنها دشمنان فتنه‌گر که گاه یک ملت مؤمن و بی‌گناه را دچار کج‌فهمی، تفرقه و عداوت می‌سازد.

ابتدای شهریورماه سال جاری، یکی از وبلاگ‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران با انتشار طنز سخیفی نوشت: در پی حفاری‌ گروهی از باستان شناسان در اطراف شهر قم، یک جلد قرآن کریم با قدمت 1400 سال کشف شده که 115 سوره دارد و حاوی مطالبی درباره امامان شیعه و رهبران جمهوری اسلامی ایران است! انتشار این طنز سخیف که منبع آن خبرگزاری فارس اعلام شده بود، روزنامه افغانی «ویسا» را به خطا انداخت و سبب شد اتهاماتی را به این خبرگزاری و جمهوری اسلامی ایران وارد کند. این روزنامه در مطلبی با عنوان «توطئه دیگر شیطانی که در حال تکوین است» با جدی فرض کردن خبر حعلی مذکور، تحلیل‌های ناروایی علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. با انتشار مجدد این خبر مجددا متن تکذیبیه که در سال 1390 در خبرگزاری فارس منتشر شد عینا به نظرتان می رسد:

بر پایه این گزارش، روز گذشته آیت‌الله «مرتضی مقتدایی» مدیر حوزه‌های علمیه نسبت به این موضوع واکنش داد و یادداشتی در مرکز خبر حوزه منتشر کرد که عیناً در پی می‌آید:

«استهزاء پیامبران و مسخره کردن مقدسات وحیانی ادیان و هجو و بدگویی و متلک گفتن به مصلحان و اولیا الهی و جعل اخبار شوخی هدفمند، از ابزارهای رایج و کهنه دشمنان ادیان الهی در تاریخ بوده است، خداوند به پیامبر بزرگوار اسلام (ص) که گاه مواجه با هجویات و استهزا دشمنان مواجه می‌شد اعلام کرد که این شیوه سخیف و غیر علمی دشمنان در برخورد پیامبران قبل از تو هم قرار داشته است: «وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِکَ «

گرچه نویسنده وبلاگ ضد انقلابی «گامرون» در مقدمه خبرش تصریح می‌کند که آنچه را در بخش طنز اجتماعی، سیاسی می‌نویسد یک شوخی و غیر واقعیت است و چون با خبرگزاری فارس و رجانیوز شوخی دارد، غالبا جعلیات شوخی خویش را به آنان نسبت می‌دهد، اما متاسفانه خبر جعلی پیدا شدن یک نسخه از قرآن مجید در اطراف قم با 115 سوره مشتمل بر نام مسئولان انقلاب در عصر حاضر و جعل خبر تایید آن از زبان مدیر حوزه‌های علمیه موجب شد که ساده لوحی در افغانستان مثل صاحب روزنامه «ویسا» آن را باور کرده و نه تنها بر اساس توصیه قرآن نسبت به صحت خبرهای فاسقان (إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ) شک نکرده است، بلکه حتی تصریح سازنده این خبر به شوخی بودن این طنز، وی را متوجه کذب خبر نکرده و ضمن چاپ آن تحلیلی هم بر آن نهاده و ناله فریاد خویش را علیه شیعیان به خاطر تایید تحریف قرآن بلند کرده است. وجود اینگونه ساده لوحان نه تنها دشمنان فتنه گر و گاه یک ملت مومن و بی گناهی را دچار کج فهمی و تفرقه و عداوت می‌سازد.

جعل این خبر انسان را به یاد خبر طنز آمیز می‌اندازد که شیادی گفت: «در کتب تاریخ نوشته شده است: امامزاده ابراهیم را در بالای مناره سر بریدند، رندی چنین به اصلاح خبرش پرداخت و گفت: اولا امامزاده نبوده و پیامبرزاده بوده و ثانیا فرزند ابراهیم نبوده بلکه فرزند یعقوب بوده، ثالثا بالای مناره نبوده بلکه در قعر چاه بوده، رابعا سر نبریده‌اند بلکه گرگ او را خورده و خامساً اصل قصه خوردن حضرت یوسف توسط گرگ یک دروغ بوده است.»

در این قصه جعلی هم اولاً سازنده و ناشر خبر یک سایت ضد اسلامی است که اخبارش نیازی به بررسی صحت و سقم ندارد، ثانیاً خودش تصریح کرده که من شوخی می‌کنم و طنز اجتماعی می‌نویسم، ثالثاً در این خبر گفته که این نسخه قرآن از 1400 سال قبل زیر زمین مانده، حال اینکه کهن‌ترین نسخه‌های خطی قرآن که در کتابخانه‌ها و موزه‌ها با تدبیر و شرایط خاصی نگهداری می‌شده و نیمه سالم باقی مانده مربوط به دوران بعد از این تاریخ است چگونه این نسخه زیر خاک سالم مانده است؟ رابعاً عدد 115 سوره را مطرح کرده که تاکنون حتی ادعا کنندگان غیر معتبر تحریف هم این عدد را ادعا نکرده‌اند، خامساً همه علمای بزرگ شیعه اتفاق نظر دارند که این قرآن همان قرآن وحی شده از جانب خدا است و مصونیت از تحریف دارد و به نظر شیعه همانند اهل سنت قرآن کریم ذره‌ای تحریف نشده است. سادساً اینکه روح مدیر حوزه‌های علمیه از این قصه ساختگی خبر ندارد و عجیب است که برخی ساده لوحان در افغانستان تحت تاثیر این خبر جعلی قرار گرفته و به نقل آن و انتقاد به شیعه پرداخته‌اند.

از آنجا که یک خبر جعلی برخاسته از طنز و استهزاء جوابی علمی مفصل نمی‌طلبد به همین مقدار توضیح بسنده نموده و خوانندگان برای اطلاع داشتن از آرای علمای بزرگ شیعه در خصوص مصونیت قرآن کریم به کتبی که در این رابطه تالیف گردیده مراجعه نمایند.