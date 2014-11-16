برگزاری اولین اجلاس بین المللی زنان کشورهای دی 8 در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنفرانس بین المللی که به مدت دو روز و از سوی وزارت امورخارجه برگزار می شود، نمایندگان عضو سازمان همکاری های اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه حضور دارند.

در اولین اجلاس بین المللی زنان کشورهای دی 8؛ موضوعاتی نظیر عملکرد و برنامه های کشورها در حوزه توانمندسازی زنان روستایی ، زمینه های همکاری مشترک بین کشورهای عضو در راستای توانمندسازی زنان به‌ویژه زنان روستایی و سازو کار تشکیل صندوق سبز توانمندسازی زنان روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

سازمان همکاری‌های اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه شامل کشورهای ایران، پاکستان، اندونزی، مالزی، نیجریه، مصر، بنگلادش و ترکیه است. در حال حاضر دبیری آن بر عهده ایران است.

در اجلاس اخیر دبیر کل دی هشت، دبیر کل آپراکا، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ، وزیر زنان کشور نیجریه، سفرا کشورهای مدعو، نمایندگان سازمان ملل در ایران و سایر مدعوین از سازمان‌های مرتبط حضور خواهند داشت.

اجلاس مورد اشاره اولین اجلاس دی هشت در حوزه توانمندسازی زنان روستایی است. مقرر شده است این نشست به صورت منظم برگزار و زمینه های همکاری مشترک در از این طریق فراهم شود.



