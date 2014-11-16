پیکر مرتضی پاشایی در خانه ابدی آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که صبح امروز یکشنبه 25 آبان پیکر مرتضی پاشایی با حضور جمعیت چند هزار نفری از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرا (س) تشییع شد ولی به دلیل لازدحام جمعیت در بهشت زهرا (س) امکان به خاکسپاری وی تا غروب امروز فراهم نشد.

در این فاصله پیکر مرتضی پاشایی ساعاتی را در سردخانه ماند و در نهایت غروب امروز با حضور خانواده و طرفداران وی در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.

همچنین محمد حسین توتونچیان از برگزار کنندگان مراسم تشییع و خاکسپاری این خواننده جوان موسیقی پاپ در گفتگو با مهر بیان کرد: پیکر این هنرمند محبوب موسیقی پاپ که امروز با استقبال بی‌نظیر علاقه مندان و شهروندان تهرانی و شهرستان‌های مختلف از مقابل تالار وحدت تا بهشت زهرا تشییع شد سرانجام با کوشش مسئولان بهشت زهرا و سایر نهادها و همکاری شایسته مردم در قطعه هنرمندان به خاک سپرد ه شد.

وی افزود: متاسفانه امروز به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت و مردم عزیز، نتوانستیم به موقع وی را به خاک بسپاریم اما خوشبختانه با مشایعت و همکاری مردم عزیز که امروز نشان دادند علاقه بسیار فراوانی به فرهنگ و هنر این سرزمین دارند خاکسپاری انجام شد و ما توانستیم این خواننده موسیقی را در قطعه هنرمندان به خاک بسپاریم.

توتونچیان در بخش پایانی صحبت‌های خود بیان کرد: به نیابت از خانواده مرتضی پاشایی، از ملت شریف ایران که امروز با استقبال بی نظیر خود ما را در انجام کارها همراهی کردند بی‌نهایت سپاسپگزارم.

گفتنی است تاریخ مراسم ترحیم پاشایی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

مرتضي پاشايي خواننده تيتراژ برنامه «ماه عسل» جمعه گذشته پس از تحمل يك دوره سخت بيماري سرطان درگذشت. «نگران مني» از مشهور ترين ترانه هاي اين خواننده فقيد است. پاشايي خواننده، آهنگساز و نوازنده موسيقي پاپ، متولد 1363 بود.