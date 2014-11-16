ریزش آوار ساختمان مسکونی قدیمی در سنقر ۴ نفر را به کام مرگ کشاند/ ۴ نفر زخمی شدند

فریدون صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز در روستای جوب کبود سفلی شهرستان سنقر و کلیایی یک واحد مسکونی قدیمی تخریب شد که باعث کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن ۴ نفر شد.

وی افزود: این حادثه به دلیل قدیمی بودن واحد مسکونی رخ داده است.

صادقی گفت: هم اکنون نیروهای امدادگر و همکاران ما در هلال احمر در محل حادثه هستند و کار آوار برداری را انجام می دهند.

وی در پایان تاکید کرد: مصدومان به مراکز درمانی منتقل شده اند با این وجود امکان افزایش تلفات این حادثه به دلیل آن که ممکن است افراد دیگری زیر آور باشند وجود دارد.