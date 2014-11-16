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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۲۱:۳۹

صادقی به مهر خبر داد؛

ریزش آوار ساختمان مسکونی قدیمی در سنقر ۴ نفر را به کام مرگ کشاند/ ۴ نفر زخمی شدند

ریزش آوار ساختمان مسکونی قدیمی در سنقر ۴ نفر را به کام مرگ کشاند/ ۴ نفر زخمی شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه از کشته و زخمی شدن ۸ نفر بر اثر تخریب یک واحد مسکونی قدیمی در سنقر خبر داد.

فریدون صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز در روستای جوب کبود سفلی شهرستان سنقر و کلیایی یک واحد مسکونی قدیمی تخریب شد که باعث کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن ۴ نفر شد.

وی افزود: این حادثه به دلیل قدیمی بودن واحد مسکونی رخ داده است.

صادقی گفت: هم اکنون نیروهای امدادگر و همکاران ما در هلال احمر در محل حادثه هستند و کار آوار برداری را انجام می دهند.

وی در پایان تاکید کرد: مصدومان به مراکز درمانی منتقل شده اند با این وجود امکان افزایش تلفات این حادثه به دلیل آن که ممکن است افراد دیگری زیر آور باشند وجود دارد.

کد مطلب 2422544

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