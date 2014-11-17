۵۶ پروژه عمرانی محرومیت زدایی طی هفته بسیج در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا رنجبر شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها شامل طرح های اقتصادی، عمرانی، خدماتی و ... است.

وی به تشریح برنامه های هفته بسیج پرداخت و گفت: اعزام تیم‌های پزشکی درمانی به مناطق محروم و کم برخورداراستان از جمله مناطق "دیل"، "سپیدار" و "جاورده" از جمله برنامه های این هفته است.

رنجبر افزود: دراین راستا بیمارستان صحرایی با هفت متخصص در روستای جاورده شهرستان کهگیلویه برپا می شود.

وی بیان داشت: همچنین تیم های تخصصی چشم پزشکی برای درمان مردم به مناطق محروم از جمله قلعه ریسی اعزام خواهند شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح استان، اعزام حلقه های صالحین به مناطق محروم، اعزام ۲۰گروه جهادی درقالب طرح تداوم وبه مدت زمان سه تا پنج روزه به مناطق محروم را از دیگر برنامه های هفته بسیج این سازمان عنوان کرد.

رنجبر از برگزاری نمایشگاه عرضه محصولات اقتصاد مقاومتی در سطح استان خبرداد و اظهار داشت: همچنین همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی در تهران برگزار می شود که از طرف استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۵ نفر از نخبه ها و تولید کنندگان عرصه ی اقتصاد مقاومتی به تهران اعزام می شوند.

وی در خصوص برگزاری همایش شکوه هجرت گفت: در این همایش از مسئولین و شرکت کنندگان اردوهای جهادی و طرح هجرت در استان تجلیل می شود.