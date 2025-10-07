به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رضایی صبح سه شنبه در نشست دبیران قرارگاه اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج سازندگی به معرفی اجمالی استان پرداخت و گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن حدود یک درصد از مساحت و جمعیت کشور، استانی چهارفصل و منحصر به فرد است. شهر یاسوج به عنوان پایتخت طبیعت ایران نامگذاری شده و از آب و هوای مدیترانه‌ای برخوردار است، اگرچه در سال‌های اخیر مانند بسیاری از نقاط کشور با پدیده خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند.

وی با اشاره به تناقض موجود در وضعیت استان، خاطرنشان کرد: این استان را می‌توان نمونه‌ای از "ثروت عظیم و محرومیت قابل توجه" دانست.

سرهنگ رضایی در این بخش از سخنان خود اعلام داشت: حدود ۳۰ درصد از نفت و گاز کشور از میادین این استان تأمین می‌شود. علاوه بر این، منابع طبیعی و معدنی بی‌نظیری شامل معادن فسفات، بوکسیت و انواع دیگر در این خطه وجود دارد و حدود ۱۰ درصد از روان‌آب‌های کشور نیز متعلق به کهگیلویه و بویراحمد است.

وی افزود: شهرستان‌های بویراحمد و دنا با دارا بودن جاذبه‌های طبیعی منحصر به فرد، گنجینه‌هایی هستند که نظیر آن در هیچ جای دیگری از جهان یافت نمی‌شود.

لزوم تحقق عملی ظرفیت‌ها و تاکید بر اقتصاد مقاومتی

مسئول بسیج سازندگی استان با اشاره به راه‌اندازی"میز سرمایه گذاری استان" در گذشته، اذعان داشت: اگرچه این میز افتتاح شده، اما متأسفانه هنوز به بهره‌وری کامل و مطلوب نرسیده و راکد است، امیدواریم با همکاری همه جانبه، این ظرفیت نیز به برکت و خیری برای استان تبدیل شود.

وی با تأکید بر شعار سال که "سرمایه‌گذاری برای تولید" نام گرفته است، تصریح کرد: ما نیازمند حمایت جدی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در سطح کشور هستیم. فرهنگ کار و تولید باید بیش از پیش ترویج و تبلیغ شود.

سرهنگ رضایی با اشاره به شرایط تحریم، خاطرنشان کرد: کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت تحریم‌های ناجوانمردانه قرار داشته و در این شرایط، "راهی جز تقویت و اجرای اقتصاد مقاومتی نداریم، باید با تلاش و کوشش مضاعف، عزمی جهادی و انقلابی در این مسیر داشته و مردم را توانمند کنیم. مردم باید پای کار بیایند، چرا که بدون حضور و مشارکت مردم، هیچ کاری به سرانجام نخواهد رسید.

وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در دو روز برگزاری این دوره بتوانیم استفاده وافی و کافی را ببریم و این گردهمایی، مایه خیر و برکت برای کل کشور و به‌ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد باشد. از همه حاضرین نیز دعوت می‌کنیم تا از فرصت حضور در این استان، برای بهره‌بردن از طبیعت بی‌نظیر آن نیز استفاده کنند.