۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۹

لزوم تقویت میز سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مسئول بسیج سازندگی کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم تقویت میز سرمایه‌گذاری در استان تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رضایی صبح سه شنبه در نشست دبیران قرارگاه اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج سازندگی به معرفی اجمالی استان پرداخت و گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن حدود یک درصد از مساحت و جمعیت کشور، استانی چهارفصل و منحصر به فرد است. شهر یاسوج به عنوان پایتخت طبیعت ایران نامگذاری شده و از آب و هوای مدیترانه‌ای برخوردار است، اگرچه در سال‌های اخیر مانند بسیاری از نقاط کشور با پدیده خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند.

وی با اشاره به تناقض موجود در وضعیت استان، خاطرنشان کرد: این استان را می‌توان نمونه‌ای از "ثروت عظیم و محرومیت قابل توجه" دانست.

سرهنگ رضایی در این بخش از سخنان خود اعلام داشت: حدود ۳۰ درصد از نفت و گاز کشور از میادین این استان تأمین می‌شود. علاوه بر این، منابع طبیعی و معدنی بی‌نظیری شامل معادن فسفات، بوکسیت و انواع دیگر در این خطه وجود دارد و حدود ۱۰ درصد از روان‌آب‌های کشور نیز متعلق به کهگیلویه و بویراحمد است.

وی افزود: شهرستان‌های بویراحمد و دنا با دارا بودن جاذبه‌های طبیعی منحصر به فرد، گنجینه‌هایی هستند که نظیر آن در هیچ جای دیگری از جهان یافت نمی‌شود.

لزوم تحقق عملی ظرفیت‌ها و تاکید بر اقتصاد مقاومتی

مسئول بسیج سازندگی استان با اشاره به راه‌اندازی"میز سرمایه گذاری استان" در گذشته، اذعان داشت: اگرچه این میز افتتاح شده، اما متأسفانه هنوز به بهره‌وری کامل و مطلوب نرسیده و راکد است، امیدواریم با همکاری همه جانبه، این ظرفیت نیز به برکت و خیری برای استان تبدیل شود.

وی با تأکید بر شعار سال که "سرمایه‌گذاری برای تولید" نام گرفته است، تصریح کرد: ما نیازمند حمایت جدی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در سطح کشور هستیم. فرهنگ کار و تولید باید بیش از پیش ترویج و تبلیغ شود.

سرهنگ رضایی با اشاره به شرایط تحریم، خاطرنشان کرد: کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت تحریم‌های ناجوانمردانه قرار داشته و در این شرایط، "راهی جز تقویت و اجرای اقتصاد مقاومتی نداریم، باید با تلاش و کوشش مضاعف، عزمی جهادی و انقلابی در این مسیر داشته و مردم را توانمند کنیم. مردم باید پای کار بیایند، چرا که بدون حضور و مشارکت مردم، هیچ کاری به سرانجام نخواهد رسید.

وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در دو روز برگزاری این دوره بتوانیم استفاده وافی و کافی را ببریم و این گردهمایی، مایه خیر و برکت برای کل کشور و به‌ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد باشد. از همه حاضرین نیز دعوت می‌کنیم تا از فرصت حضور در این استان، برای بهره‌بردن از طبیعت بی‌نظیر آن نیز استفاده کنند.

