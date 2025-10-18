برگزاری رزمایش ورزشی «جهادگران فاطمی ۵» در کهگیلویه و بویراحمد

سرهنگ سید صادق دانش در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری رزمایش بزرگ «جهادگران فاطمی ۵» گروههای جهادی بسیج ورزشکاران درسطح کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: پیرو ابلاغ سازمان بسیج مستضعفین مبنی بر ضرورت فعالیت گروههای جهادی تخصصی اقشار و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتهای بسیج ورزشکاران، رزمایش گروههای جهادی تخصصی ورزشکاران با محوریت این سازمان و همکاری سایر اقشار همکار مرتبط به مدت یک هفته از ۲۶ مهرماه در استان همزمان با سراسر کشور برگزار میشود.
وی افزود: برنامه ریزی و اقدامات لازم برای فراخوان و سازماندهی گروههای جهادی بسیج ورزشکاران هر شهرستان در روز افتتاحیه و اجرای عملیات در طول هفته صورت میپذیرد.
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه این رزمایش همزمان با شروع هفته تربیت بدنی در ۳۱ استان کشور و با رمز مقدس «یا زهرا (س)» برگزار میشود، ادامه داد: جامعه ورزش و گروههای جهادی بسیج ورزشکاران در عرصههای عمرانی، فرهنگی و ورزشی مشارکت دارند.
وی با بیان اینکه این رزمایش در دو بخش تخصصی توزیع تجهیزات ورزشی در مناطق محروم و برگزاری مسابقات و شناسایی استعدادهای ورزشی برگزار میشود، تاکید کرد: توزیع تجهیزات ورزشی در مناطق محروم با هدف ایجاد شور و نشاط و توسعه ورزش همگانی و در بخش دوم برگزاری رویدادهای ورزشی، آموزش حرکات اصلاحی و هدایت آنها به هیئتهای ورزشی برای پشتوانهسازی تیمهای ملی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود.
سرهنگ دانش تصریح کرد: در بخش فرهنگی و عمرانی هم قهرمانان ملی و ورزشکاران با حضور در مناطق کمبرخوردار، ضمن اجرای مسابقات ورزشی، به ترویج امید، انگیزه و روحیه جهادی در میان مردم میپردازند که این اقدام برگرفته از سیره حضرت زهرا (س) و با هدف خدمترسانی و محرومیتزدایی است.
