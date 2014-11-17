روبرتو ساویانو: چه کسی در ایتالیا علیه مافیا نیست؟

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آیریش تایمز، روبرتو ساویانو نویسنده ایتالیایی اهل شهر ناپل است که سال 2006 با نوشتن کتاب «گومورا»، ماهيت کامورا (مافیای ناپل) را برای همگان آشکار کرد و نه تنها تبدیل به یک نویسنده پرفروش بین‌المللی شد، بلکه تهدیدهای مرگباري نیز از طرف مافیا دریافت کرد. ساویانو به تازگي در گفتگو با روزنامه لا ریپوبلیکای رم از نظراتش گفته است.

او كه در جلسه دادگاهی بحث برانگیزی حضور داشت که بخشي از آن به خود وي مربوط مي شد، به این روزنامه گفت: متاسفم که این را می‌گویم، اما در تمامی این سال‌های سخت و پیچیده، همیشه این احساس را داشته‌ام که قوی‌ترین بخش کشور در حقیقت علیه مافیا نیست. در حقیقت ماجرا بر عکس است و تنها بخشی از این کشور، بخشی که من آن را بهترین بخش ایتالیا می‌خوانم ضد مافیاست...

اصل داستان به روز چهاردهم ماه مارس سال 2008 و دادگاه مطرح «اسپارتاکوس» بازمی‌گردد، محاکمه‌ای 12 ساله که در انتها به زندانی شدن 16 عضو مافیایی کامورا برای باقی زندگی‌شان ختم شد. بسیاری از آن‌ها عضو خاندان مشهور کاسالسی بودند. در این دادگاه صبحگاهی که در سانتا ماریا کاپوآ وتِره در منطقه کامپانیا برگزار شد، وکیل مدافع دو تن از متهمان مافیایی یعنی فرانچسکو بیدونیتی و آنتونیو ایووینه نامه‌ای را از سوي آن‌ها خواند و ادعا کرد که موکلانش نمی‌توانند در این منطقه محاکمه‌ای عادلانه داشته باشند چون روزنامه‌نگاران محلی از جمله ساویانو و روزاریا کاپاچیونه (که این روزها سناتور حزب دموکرات است) در آنجا تاثیر بالایی دارند. البته تا سال 2008 کتاب ساویانو انگشت اتهام سنگینی را به سمت خاندان کاسالسی نشانه رفته بود.

اما در حقیقت خوانده شدن این نامه در دادگاه یک تهدید به مرگ بود، مخصوصا برای ساویانو. در آن زمان هم او تحت مراقبت 24 ساعته پلیس زندگی می‌کرد، اما بعد از خوانده شدن این نامه وزارت امور داخلی گروه حفاظتی او را از سه نفر به پنج نفر ارتقا داد. این نامه همچنین باعث متهم شدن وکیل و دو موکلش به جرم تهدید به شیوه مافیایی نیز شد که موضوع دادگاهي بود كه هفته پيش برگزار شد. در نهایت رای دادگاه که بسیار بحث‌ برانگیز هم بود: اين كه وکیل گناهکار اما موکلانش بی‌گناه هستند.

ساویانو بعد از شنیدن تصمیم قاضی گفت: این یک تضاد آشکار است... اگر دادگاه می‌گوید که وکیل از طرف مافیا تهدیدی انجام داده و گناهکار است، پس کدام اعضای مافیا این تهدیدها را فرستادند؟ طی این محاکمه من احساس تنهایی بسیاری داشتم. کاملا مشخص بود کسانی هستند که می‌خواهند مرا محاکمه کنند. از یک سو این امر بسیار به من احساس غرور می‌دهد چون معنی‌اش این است که آن بخشی از کشور تا به حال به خاطر کد سکوت ارايه شده حرفی نمی‌زدند و با کامورا همکاری می‌کردند، به خاطر حرف‌های من متوجه شدند که در خطر هستند.

سخنان او این سوال‌ را به وجود می‌آورد که این چه کسی و چه چیزی این «قوی‌ترین» بخش کشور را تشکیل می‌دهد که با مافیا همکاری می‌کند؟ مشخصا داریم درباره اقلیتی از سیاستمداران، تاجران، قاضی‌ها، افسرهای پلیس، وکیل‌ها و روزنامه‌نگارانی حرف می‌زنیم که همگی با یک عامل مشترک یعنی پول به یکدیگر وابسته هستند.

روبرتو ساويانو سال پيش با نوشتن كتابي با عنوان «صفر، صفر، صفر» به سراف موضوع کوکایین رفت. نویسنده در این کتاب نقش کوکایین را در کشورهای گوناگون تعریف کرد و «مقررات یک کاپیتالیسم جنایتکارانه» را به عنوان عامل پخش كوكايين مطرح كرد.

ساویانو در سال 2006 در پی نوشتن و انتشار کتاب «گومورا» شیوه تازه ای از مبارزه بر ضد مافیای ایتالیا را به راه انداخت و نامش بر سر زبان ها افتاد. این روزنامه نگار و نویسنده مشهور و محبوب ایتالیایی در کتاب «گومورا» که نخستین کار وی محسوب می شود، به امپراتوری اقتصادی و رویای حکومت مافیای کومورا در ایتالیا پرداخت و از آن پس، از سوی این گروه تهدید به مرگ شد و در سایه حفاظت پلیس روزگار گذرانید.



روبرتو ساویانو که سال 1979 در ناپل ایتالیا متولد شد و فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه مطالعات ناپل است، یکی از چهره های بسیار شناخته شده ایتالیاست و تا کنون چندین کتاب منتشر و به بازار عرضه کرده است.