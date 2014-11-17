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۲۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۴۳

میرزایی در گفتگو با مهر:

مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب "من زنده ام" برگزار می شود

مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب "من زنده ام" برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه از برگزاری مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب "من زنده ام" خبر داد.

سرهنگ بهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب "من زنده ام" و از ابتدای ماه محرم خبر داد.

وی گفت: شرکت کنندگان پس از مطالعه کتاب مذکور، به سایت www.ketabzendegi.ir مراجعه کرده و به سوالات تعیین شده پاسخ می دهند.

میرزایی با بیان اینکه علاقه مندان می توانند کتاب "من زنده ام" را از کتاب فروشی ها تهیه کنند، افزود: این مسابقه تا روز ۲۲ آذر ماه مصادف با اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: ۵۰ سفر عتبات عالیات و نیز ۵۰ سفر مشهد مقدس برای نفرات برتر این مسابقه در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) همچنین اظهار داشت: ۱۰۰ سکه بهار آزادی و بیش از ۲ میلیارد ریال جوایز نقدی و غیر نقدی نیز به نفرات برتر این مسابقه اهدا می شود.

 

 

کد مطلب 2423071

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