مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب "من زنده ام" برگزار می شود

سرهنگ بهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب "من زنده ام" و از ابتدای ماه محرم خبر داد.

وی گفت: شرکت کنندگان پس از مطالعه کتاب مذکور، به سایت www.ketabzendegi.ir مراجعه کرده و به سوالات تعیین شده پاسخ می دهند.

میرزایی با بیان اینکه علاقه مندان می توانند کتاب "من زنده ام" را از کتاب فروشی ها تهیه کنند، افزود: این مسابقه تا روز ۲۲ آذر ماه مصادف با اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: ۵۰ سفر عتبات عالیات و نیز ۵۰ سفر مشهد مقدس برای نفرات برتر این مسابقه در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) همچنین اظهار داشت: ۱۰۰ سکه بهار آزادی و بیش از ۲ میلیارد ریال جوایز نقدی و غیر نقدی نیز به نفرات برتر این مسابقه اهدا می شود.