به گزارش خبرگزاری مهر، اعلام اسامی فیلم های بخش «مستند شهر»، نمایش مستند «فیه ما فیه» و رونمایی از مستند «آتلان» از جمله اخبار امروز جشنواره سینما حقیقت است.

اسامی فیلم‌های بخش «مستند شهر» جشنواره سینماحقیقت اعلام شد

در بخش ویژه «مستند شهر» که با مشارکت سازمان زیباسازی شهرداری تهران برپا شده، 13 فیلم مستند پذیرفته شده است تا در ایام برپایی جشنواره سینماحقیقت روی پرده بروند. همچنین در آیین پایانی جشنواره هم سه جایزه به بهترین فیلم، کارگردان و پژوهش در زمینه مسائل شهر تهران اهدا می شود.

اسامی فیلم‌های بخش «مستند شهر» جشنواره سینماحقیقت به این شرح است:

«آرامستان» ساخته شهرام میراب اقدم، «از زندان تا باغ» مینو بیگی، «اهالی خیابان یکطرفه» مهدی باقری، «بازار از طهران تا تهران» رضا خانلری، «تهران 43» فرشید ایوبی‌نژاد، «جایی برای زندگی» محسن استادعلی، «چنارستان» هادی آفریده، «خانه اردیبهشت» امیرحسین بیرجندی، «خانه سیمین و جلال» پریسا عشقی، «سیروس، بود و نبود یک محله» مینا سعیدی ‌شهروز، «طبقه دوم» امیرعلی علایی، «کافه تهران» نیلوفر سعیدی، «گزارشی درباره مینا» کاوه مظاهری.

حمید سهیلی‌مظفر، محمد طلوعی و شادمهر راستین اعضای هیات انتخاب و داوری بخش مستند شهر جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت هستند.

همچنین فیلم ‌های «اهالی خیابان یکطرفه» مهدی باقری، «جایی برای زندگی» محسن استادعلی، «چنارستان» هادی آفریده، «خانه سیمین و جلال» پریسا عشقی، «کافه تهران» نیلوفر سعیدی و «گزارشی درباره مینا» کاوه مظاهری در بخش مسابقه ملی جشنواره سینماحقیقت نیز پذیرفته شده‌اند.

نمایش مستند «فیه ما فیه» در جشنواره سینماحقیقت

صادق داوری‌فر با مستند «فیه ما فیه» در بخش مسابقه ملی مستندهای بلند هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» حضور دارد. این مستند که پیرامون سختی‌های فیلمسازی درباره قشر روحانی است، ارتباط مستقیمی با کتاب «فیه ما فیه» مولانا ندارد و در حقیقت بخشی از مشکلات ساخت فیلم درباره قشر روحانیت را روایت می‌کند.

داوری‌فر درباره ایده ساخت این فیلم مستند گفت: ابتدا قرار بود سه ‌گانه «شیخ شوخ کاشی»، «شور شیخ شورا» و «شرح شیخ شیرین» ساخته شود که متاسفانه ساخت یکی از این فیلم‌ها متوقف شد. بنابراین برای ساخت مستند «برعکس عکس» به سراغ قشر دیگری از روحانیون رفتم که باز هم با مخالفت‌ روبرو شدم. در نهایت به این ایده رسیدم که درباره این مخالفت‌ها فیلمی با عنوان «فیه ما فیه» بسازم.

وی با اشاره به مشکلات فیلمسازی پیرامون این موضوع تصریح کرد: مسائلی از قبیل تعیین وقت و جلب رضایت سوژه‌ها، پروسه‌ای طولانی مدت بود که بیش از یک سال زمان برد. مشکل بعدی هم این بود که بتوانیم با دوربین همراه آنان باشیم، زیرا در بعضی از موارد اصلا راضی نبودند. مهمترین مسئله پس از اتمام فیلم هم مجوز برای اکران عمومی، اعمال تغییرات و جلب رضایت پایانی سوژه‌ها بود؛ اما تیم تولید در تمام مراحل ساخت فیلم تلاش کردند تا فیلم خوبی ساخته شود.

داوری‌فر با تاکید بر اهمیت موضوع فیلم در جذابیت یک اثر مستند بیان کرد: در ساخت یک مستند انتخاب سوژه 50 درصد موفقیت کار است. در فیلم مستند کارگردان با موضوع روبرو است و در سینمای داستانی با فیلمنامه مواجه می‌شود. شما زمانی ‌که انتخاب درستی از یک موضوع داشته باشید، در حقیقت 50 درصد مسیر را طی کرده‌اید و باقی راه بر اساس دانش کارگردانی، مهارت و ذوق است که به ایده اضافه می‌شود. به عنوان مثال وقتی من در ساخت مستند «شیخ شوخ کاشی» سراغ حاج آقا قرائتی رفتم، در واقع آن 50 درصد رو بیمه کردم.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه فقط در ارتباط با قشر روحانیت و چهره‌های سیاسی فیلم ساخته‌ام، در این امر به یک فوت کوزه‌گری رسیدم! اولین ضربه‌ای که کارگردان‌ها به خود می‌زنند این است که با تجهیزات فنی و دغدغه ثبت کادرهای زیبا به سمت یک سوژه می‌روند. در حقیقت با این کار، با فیلتری به سوژه نزدیک می‌شوند که نمی‌گذارد کاراکتر راحت مقابل دوربین قرار گیرد! یک سه‌ پایه 800 و دوربینی با حجم قابل توجه که فضای زیادی هم اشغال می‌کند و یک بوم صدا و همه این موارد اجازه نمی‌دهند که سوژه راحت در اختیار شما باشد.

این مستندساز در پایان، پیرامون برگزاری جشنواره سینماحقیقت گفت: همه مستندسازها می‌دانند که معتبرترین جشنواره مستند کشور جشنواره سینماحقیقت است. جشنواره‌های دیگر هم بخش‌های متنوعی دارند که مستند هم زیرمجموعه‌ای از آن به شمار می‌آید. گاهی حتی جشنواره‌ها برای اینکه ویترین پربارتری داشته باشند، از فیلم‌های مستند، کوتاه و انیمیشن استفاده می‌کنند؛ اما سینماحقیقت تنها جشنواره‌ای است که اگر کسی تکلیفش به عنوان مستندساز با خودش مشخص باشد، اولویتش فقط و فقط جشنواره سینماحقیقت است.

رونمایی از فیلم مستند «آتلان» در جشنواره سینماحقیقت

فیلم مستند بلند «آتلان» در بخش مسابقه ملی مستندهای بلند هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت روی پرده می‌رود. این فیلم مستند زندگی پر فراز و نشيب يک مربی ترکمن و اسبش را روايت می‌کند. مراحل توليد مستند «آتلان» از زمستان سال 1391 در ترکمن صحرا آغاز شده بود و پس از گذشت بیش از 20 ماه، این فیلم آماده نمایش عمومی شده تا در جشنواره سینماحقیقت رونمایی شود.

از جمله عوامل تولید مستند 61 دقیقه‌ای «آتلان» می توان به نویسنده، کارگردان و پژوهشگر: معین کریم‌الدینی، پژوهشگر: فاطمه سرافراز، مدير تصوير‌برداری: سامان لطفيان، صدابردار: طاهرپيشوايی، صداگذار: مهرداد جلوخانی، آهنگساز: آريا عظيمی‌نژاد، مدیر تولید: بهروز کاظمی، عکاس: علی باقری، دستیار کارگردان: محمدجواد گلزاری، تهیه ‌کننده: معین کریم‌الدینی، تهیه شده در: مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی اشاره کرد.

در پرونده فیلمسازی معین کریم‌الدینی، کسب تندیس بهترین کارگردانی جشنواره سینماحقیقت برای فیلم مستند «وقتی ابرها پایین می‌آیند» و تندیس بهترین تدوین جشنواره سینماحقیقت و جشن خانه سینما برای فیلم «تینار» وجود دارد.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را همزمان با ولادت باسعادت حضرت امام موسی کاظم‌(ع) و طی روزهای ۹ تا ۱۶ آذرماه ۱۳۹۳، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.