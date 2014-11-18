نمایشگاه دائمی فرش قم نیازمند ۴۵ میلیارد ریال اعتبار است/ نیمی از بافندگان فرش بیمه نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سیجانی در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه فرش دستباف قم که قبل از ظهر سه شنبه در سالن همایش فرهنگسرای جوان برگزار شد، با اشاره به فراهم کردن زیرساخت‌هایی جهت رونق فرش دستباف قم گفت: هم اکنون اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و شرکت‌های سهامی فرش در بهینه نمودن تولیدات و بازار فرش اقدامات خوبی را انجام داده‌اند.

وی با اشاره به مبحث تسهیلات و نقدینگی تصریح کرد: تفاهم نامه‌ای میان صندوق ملی فرش و صندوق مهر امام رضا(ع) منعقد شده است که این تفاهم نامه در اجرا نیازمند اصلاحاتی است زیرا مبلغی که در نظرگرفته شده جوابگو نیست و ما باید تلاش کنیم واحدهای موجود را حفظ و تقویت کنیم.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم افزود: نمایشگاه دائمی فرش استان قم پنج میلیارد تومان بودجه داشته است که با این بودجه تا کنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و برای ادامه کار به چهار و نیم میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.

توسعه بازار چین نیاز امروز است

سیجانی گفت: در صادرات فرش به دلیل تحریم دچار مشکلاتی هستیم و با تمهیداتی که اندیشیده شده است توسعه بازار چین یکی از مطالعات پژوهشی مرکز ملی فرش ایران است و دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم نیز در این زمینه که نیاز امروز بازار فرش دستباف است، فعالیت‌های هدفمندی را انجام داده است.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم در پایان با اشاره به مشکلات بیمه بافندگان فرش ادامه داد: هم اکنون در شهر قم از ۳۰ هزار بافنده فرش، ۱۵ هزار نفر بیمه نشده‌اند زیرا بودجه‌ای که در نظر گرفته شده کافی نبود.