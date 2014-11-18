به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرافراز در حكمی اخوان بهابادي را به عنوان قائم مقام رئيس سازمان در امور فناوري و رسانه‌هاي نوين منصوب كرد.

متن حكم رئيس سازمان صدا و سيما بدين شرح است:

«جناب آقاي دكتر مهدي اخوان بهابادي سلام عليكم - نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالي، به موجب اين حكم به عنوان «قائم مقام رئيس سازمان در امور فناوري و رسانه‌هاي نوين» منصوب مي‌شويد.

اينجانب ضمن تفويض اختيارات رياست سازمان امر سياستگذاري، هدايت و راهبري معاونت‌هاي «توسعه و فناوري رسانه» و «رسانه‌هاي مجازي» به جنابعالي، انتظار دارم با استناد به منويات مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) در پيوست حكم انتصاب اينجانب ، با ايجاد آرايش رسانه‌اي كارآمد و موثر مبتني بر رسانه‌هاي نوين، ارائه خدمات چند رسانه‌اي فراگير فضاي مجازي، تحكيم و افزايش مزيت‌هاي رقابتي رسانه ملي در فضاي مجازي و سپهر رسانه‌اي كشور، ايجاد رسانه مكمل شبكه‌هاي موجود در فضاي مجازي و بر بستر باند وسيع، باعث ترويج و اشاعه فرهنگ ايراني- اسلامي و ارزش‌هاي ناب انقلاب اسلامي شويد.

همچنين تمركز در سياستگذاري، چابك‌سازي، كاهش تصدي‌گري، گذار از SD به HD، تكميل زنجيره سيگنال‌رساني پايدار و ايمن كشور، تكميل فرايند ديجيتال‌سازي، پوشش حداكثري شبكه‌هاي راديو تلويزيوني، ارتقاي كيفيت صدا و تصوير، ايجاد زيرساخت‌هاي سخت و نرم‌افزاري مورد نياز رسانه‌هاي نوين و ايجاد بستري به روز و كار آمد به منظور رساندن پيام رسانه ملي از جمله مسئوليت‌هاي جنابعالي در حوزه فناوري است .

از آنجایيكه استفاده از ظرفيت‌هاي داخل و خارج سازمان در زمينه توليد و ارائه خدمات و محتوا در حوزه رسانه‌هاي نوين، نيازمند تشكيل نهاد تنظيم مقررات مناسب است ، ضروري است با تفكيك وظايف حاكميتي از ماموريت‌هاي قابل برون‌سپاري و با استفاده از ظرفيت كارشناسي نخبگان و صاحبنظران و هماهنگي با اينجانب نسبت به تشكيل «نهاد تنظيم مقررات جامع ارائه خدمات صوت و تصوير فراگير در رسانه‌هاي نوين» اقدام كنيد تا ضمن حضور مبتكرانه، فعال و اثربخش، نظارت موثري بر ارائه اين خدمات در فضاي مجازي كشور صورت پذيرد .

همچنين به منظور يكپارچه‌سازي و هم‌افزايي فعاليت‌هاي مجازي و فناوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات بخش‌هاي مختلف سازمان، لازم است شورايي تحت عنوان «شورايعالي رسانه‌هاي نوين» تشكيل دهيد تا به عنوان نقطه كانوني سياستگذاري، تصميم‌گيري و هماهنگي در اين حوزه عمل نمايد. از خداوند متعال موفقيت شما را در پيشبرد اهداف و آرمان‌هاي مقدس انقلاب اسلامي و تحقق منويات مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) خواهانم.»

بهابادي متولد 1357 است و از دانشجويان نخبه و برتر دانشگاه هاي كشور در رشته مهندسي برق بوده است . وي دكتراي اين رشته را از دانشكده برق دانشگاه تهران در سال 1381 كسب كرده است.

از جمله عنوان هاي وي دبيري شوراي عالي فضاي مجازي و رئيس مركز ملي فضاي مجازي كشور است و از رهبر معظم انقلاب حكم عضويت حقيقي در شوراي عالي فضاي مجازي را دريافت كرده است.