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۳ آذر ۱۳۹۳، ۹:۰۶

حذف یک معاونت در رسانه ملی/ یک مشاور منصوب شد

حذف یک معاونت در رسانه ملی/ یک مشاور منصوب شد

روز گذشته یکشنبه 2 آذر محمد سرافراز معاون توسعه و فناوری صداوسیما را از این سمت که به نظر می‌رسد دیگر در رسانه ملی جایگاهی ندارد، برکنار و به سمت مشاور خود منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرافراز رییس سازمان صدا و سیما با صدور حكمی ضمن تشكر و قدردانی از خدمات علی ‌عسكری در دوران تصدی مسئولیت معاونت توسعه و فناوری رسانه وی را به سمت «مشاور رییس سازمان» منصوب كرد.

متن حكم به این شرح است:

جناب آقای دكتر علی عسكری

با توجه به انتصاب قائم مقام رییس سازمان در امور فناوری و رسانه‌های نوین و نظر به مراتب تعهد و سوابق مفید و ارزشمند جنابعالی در حوزه فرهنگ و رسانه به موجب این حكم به سمت «مشاور رییس سازمان» منصوب می‌شوید.

لازم می‌دانم از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند جنابعالی در دوران تصدی مسئولیت معاونت توسعه و فناوری رسانه صمیمانه تشكر نمایم.

از خداوند متعال، موفقیت شما را در پیشبرد اهداف و آرمان‌‌های مقدس انقلاب اسلامی و تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) خواهانم.

محمد سرافراز

رییس سازمان صدا و سیما

کد مطلب 2427545

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