حذف یک معاونت در رسانه ملی/ یک مشاور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرافراز رییس سازمان صدا و سیما با صدور حكمی ضمن تشكر و قدردانی از خدمات علی عسكری در دوران تصدی مسئولیت معاونت توسعه و فناوری رسانه وی را به سمت «مشاور رییس سازمان» منصوب كرد.
متن حكم به این شرح است:
جناب آقای دكتر علی عسكری
با توجه به انتصاب قائم مقام رییس سازمان در امور فناوری و رسانههای نوین و نظر به مراتب تعهد و سوابق مفید و ارزشمند جنابعالی در حوزه فرهنگ و رسانه به موجب این حكم به سمت «مشاور رییس سازمان» منصوب میشوید.
لازم میدانم از تلاشها و خدمات ارزشمند جنابعالی در دوران تصدی مسئولیت معاونت توسعه و فناوری رسانه صمیمانه تشكر نمایم.
از خداوند متعال، موفقیت شما را در پیشبرد اهداف و آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی و تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) خواهانم.
محمد سرافراز
رییس سازمان صدا و سیما