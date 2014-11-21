به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا ابوالفضلی، امام جمعه موقت بجنورد در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به انجام مذاکرات هسته ای بین ایران و کشورهای گروه ۱+۵ و پایان مهلت تعیین شده برای آن، اظهار داشت: یک سال است که مذاکرات هسته ای ایران و شش قدرت جهانی در رابطه به مسئله هسته ای زیر نظر رهبری در جریان است و رهبری نیز مذاکره کنندگان را تاکنون تأیید کرده است.

وی اضافه کرد: مادامی که مقام معظم رهبری مذاکرات هسته ای را تأیید کرده و مذاکره کنندگان نیز از خطوط قرمز عبور نکنند ملت ما از تیم هسته ای حمایت خواهد کرد.

حجت الاسلام ابوالفضلی با بیان این که این مذاکرات سه حالت دارد که یا به توافق، یا عدم توافق و یا به تمدید مهلت مذاکرات ختم می شود، گفت: در صورت حصول توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ نباید یک جریان و حزب سیاسی آن را پیروزی خود قلمداد کند چرا که این اقدام را گروه خاصی انجام نداده و در واقع اراده مردمی سبب این موفقیت شده است.

وی اضافه کرد: اگر مذاکرات هسته ای شکست هم بخورد باز هم ما چیزی از دست نداده ایم و نباید زانوی غم در بغل بگیریم، ما ملت حسینی هستیم و باز هم با تحمل و مقاومت در برابر دشمنان به پیروزی خواهیم رسید.

حجت الاسلام ابوالفضلی اظهار داشت: اگر مذاکرات هسته ای تمدید شود هم باید منتظر ایستاد تا نتیجه نهایی آن چه خواهد شد.

امام جمعه موقت بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج، افزود: بسیج از ابتدای انقلاب چه پیش از جنگ و چه پس از آن و چه در فتنه ۸۸ نقش کلیدی در دفاع از اسلام و آرمان های انقلاب ایفا کرد.

وی افزود: بنا به فرموده مقام معظم رهبری اگر بسیج از ابتدای انقلاب نبود و نقش آفرینی نمی کرد کمیت این انقلاب لنگ بود.

حجت الاسلام ابوالفضلی اضافه کرد: انکار و بی احترامی به بسیج یا نابخردانه و یا خائنانه است و البته بسیجیان نیز به وظایف و حدود قانونی خود واقف هستند.

وی همچنین تصریح کرد: نباید بسیج به طیف خاصی محدود باشد بلکه می بایست همه مردم فارغ از جنس، شغل، سن و ... بسیجی باشند و ارزش های بسیج را پاس دارند.

حجت الاسلام ابوالفضلی افزود: بسیجیان نیز باید مراقب باشند و رفتار و عملکرد آنها به نحوی باشد که توصیفات و مدال های افتخاری که از سوی رهبری و امام راحل به آنها اعطا شده زیر سوال نرود.

وی اظهار داشت: بسیجیان نباید به گونه ای رفتار کنند که خدای ناکرده مردم از بسیج روی گردان شوند بلکه می بایست اعمال آنها مردم را به سمت بسیج بیش از پیش جذب کند.

خطیب موقت نماز جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقوع چندین فقره تصادف در محور بجنورد - جنگل گلستان در هفته جاری و مرگ ۱۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۶۰ نفر در این تصادفات، این محور را به عنوان جاده مرگ و وحشت توصیف کرد و گفت: باید مسئولان ارشد کشور هر چه سریع تر فکری برای این مسیر بکنند.

وی با بیان این که محور بجنورد – جنگل گلستان به هیچ عنوان مناسبت این حجم ترافیک و مرکز استان نیست، تصریح کرد: دولت باید به وعده های خود و اعتدال پایبند باشد حال آن که در زمینه احداث بزرگراه مناسب در این محور به هیچ عنوان اعتدال رعایت نشده است.