به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره بین المللی «جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام» با اشراف و نظارت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی و مدیریت علمی حضرت آیت الله العظمی سبحانی و با حضور سایر اندیشمندان جهان اسلام 2 و 3 آذرماه در قم برگزار می شود.

جهان اسلام امروزه بیش از همه اعصار دیگر درگیر فتنه تکفیری ها برای احقاق شعار اصلاح گری دینی است و در گوشه کنار جهان اسلام، همه روزه شاهد به زمین ریخته شدن خون مسلمانان بی گناه و تخریب آثار و ابنیه اسلامی به دست جنایت کاران جریان تندروی تکفیری هستیم؛ جریانی که نه با شیعه سر سازش دارد و نه اهل سنت را برمی تابد، این جریان وابسته به غرب با قرائتی خودساخته از آموزه های اسلامی سعی در تخریب هر چه بیشتر اسلام ناب محمدی در نگاه جهانیان دارد و برای رسیدن به این هدف از هیچ جنایتی واهمه ندارد.

در چنین شرایطی و در واکنش به افکار مخرب وغیر اسلامی این جریان، جمعی از علمای وارسته جهان اسلام به خصوص مرجعیت شیعه، جهت شناساندن عقائد، آراء و کارنامه عملی جریان های تکفیری و همچنین ارائه راهکارهای مقابله با آن حرکتی علمی و معرفتی را آغاز کرده اند و کنگره بین المللی «جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام» یکی از اولین نمونه های عملی و عینی این حرکت می باشد.

این کنگره با اشراف و نظارت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی و مدیریت علمی حضرت آیت الله العظمی سبحانی و با حضور سایر اندیشمندان جهان اسلام در شهر مقدس قم برگزار می شود.

علاقه مندان و اندیشمندان گرامی می توانند، برای کسب اطلاعات بیشتر برای مشارکت در کنگره به پایگاه اینترنتی کنگره به نشانی http://makhateraltakfir.com مراجعه کنند.