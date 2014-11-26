«پرسوک» ارتباط مادر جنوبی و دختر آلمانی را به تصویر کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرهمند که سال گذشته با مستند «لطفاً بوق بزنید» موفق به دریافت 3 جایزه از جشنواره سینماحقیقت شده بود، درباره فیلم جدیدش «پرسوک» گفت: در این فیلم دختری آلمانی بصورت تصادفی با زنی جنوبی آشنا می‌شود و رابطه مادر و دختری در مدت کوتاهی میان آن‌ها شکل می‌گیرد. این خانم جنوبی ۳۰ سال است بچه‌دار نشده و به همین خاطر احساس مادرانه او نسبت به این دختر بسیار قوی است.

وی ادامه داد: اصلا قرار نبود «پرسوک» ساخته شود، ما برای ساخت فیلم دیگری به بندر دیر رفته بودیم و آنجا با خانمی آشنا شدیم که نسبت به دختر آلمانی همراه ما احساس مادرانه پیدا کرد و مسیر فیلم کاملا عوض شد. از آنجایی که این اتفاق در مدت دو روز افتاد، اصلا نمی‌توانستیم به چیزی فکر کنیم و هیچ صحنه‌ای هم بازسازی نشده و همه اتفاقات واقعی است.

فرهمند با تاکید بر اینکه این دو نفر حتی نمی‌توانستند با هم ارتباط کلامی برقرار کنند، گفت: آن‌ها حتی زبان مشترک هم نداشتند و اتفاقا این مستند چگونگی این ارتباط را بررسی می‌کند و دوربین کمترین دخالت را در فیلم دارد، به جز پلانی که نیاز به ترجمه بود و از ما کمک گرفته شد.

وی کارگردانی مشترک را تجربه خوب و در حین حال سختی دانست و افزود: کار مشترک در چنین شرایطی که فرصت فکر کردن و نوشتن فراهم نیست، خیلی سخت است. خانم موسوی با بندر دیر آشنایی کامل داشت و زبان و فرهنگ مردم آنجا را به خوبی می‌دانست، به همین دلیل بستر مناسب را برای من فراهم کرد. البته فکر می‌کنم این همکاری برای خانم موسوی سخت بود و شاید نتوانست کارهایی که خودش می‌خواهد را انجام دهد.

فرهمند پیرامون حضور مجدد در جشنواره سینماحقیقت نیز خاطرنشان کرد: به نظرم انتخاب فیلم‌ها در تمام جشنواره‌ها و برگزیده شدن آن‌ها به سلیقه هیات انتخاب و داوران بستگی دارد. خوشحالم که این اتفاق در مورد «پرسوک» افتاد اما فکر می کنم در صورت پذیرفته نشدن هم باید به سلیقه آن‌ها و قوانین جشنواره احترام بگذاریم.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را همزمان با ولادت باسعادت حضرت امام موسی کاظم (ع) و طی روزهای ۹ تا ۱۶ آذرماه ۱۳۹۳، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی (ع) است، در سینما فلسطین و سینما سپیده شهر تهران برگزار خواهد کرد.