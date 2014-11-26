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۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۳۱

«پرسوک» ارتباط مادر جنوبی و دختر آلمانی را به تصویر کشید

«پرسوک» ارتباط مادر جنوبی و دختر آلمانی را به تصویر کشید

مستند «پرسوک» به کارگردانی رضا فرهمند و فاطمه موسوی از مستندهای نیمه بلند راه یافته به بخش مسابقه هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرهمند که سال گذشته با مستند «لطفاً بوق بزنید» موفق به دریافت 3 جایزه از جشنواره سینماحقیقت شده بود، درباره فیلم جدیدش «پرسوک» گفت: در این فیلم دختری آلمانی بصورت تصادفی با زنی جنوبی آشنا می‌شود و رابطه مادر و دختری در مدت کوتاهی میان آن‌ها شکل می‌گیرد. این خانم جنوبی ۳۰ سال است بچه‌دار نشده و به همین خاطر احساس مادرانه او نسبت به این دختر بسیار قوی است.

وی ادامه داد: اصلا قرار نبود «پرسوک» ساخته شود، ما برای ساخت فیلم دیگری به بندر دیر رفته بودیم و آنجا با خانمی آشنا شدیم که نسبت به دختر آلمانی همراه ما احساس مادرانه پیدا کرد و مسیر فیلم کاملا عوض شد. از آنجایی که این اتفاق در مدت دو روز افتاد، اصلا  نمی‌توانستیم به چیزی فکر کنیم و هیچ صحنه‌ای هم بازسازی نشده و همه اتفاقات واقعی است.

پرسوک

فرهمند با تاکید بر اینکه این دو نفر حتی نمی‌توانستند با هم ارتباط کلامی برقرار کنند، گفت: آن‌ها حتی زبان مشترک هم نداشتند و اتفاقا این مستند چگونگی این ارتباط را بررسی می‌کند و دوربین کمترین دخالت را در فیلم دارد، به جز پلانی که نیاز به ترجمه بود و از ما کمک گرفته شد.

وی کارگردانی مشترک را تجربه خوب و در حین حال سختی دانست و افزود: کار مشترک در چنین شرایطی که فرصت فکر کردن و نوشتن فراهم نیست، خیلی سخت است. خانم موسوی با بندر دیر آشنایی کامل داشت و زبان و فرهنگ مردم آنجا را به خوبی می‌دانست، به همین دلیل بستر مناسب را برای من فراهم کرد. البته فکر می‌کنم این همکاری برای خانم موسوی سخت بود و شاید نتوانست کارهایی که خودش می‌خواهد را انجام دهد.

فرهمند پیرامون حضور مجدد در جشنواره سینماحقیقت نیز خاطرنشان کرد: به نظرم انتخاب فیلم‌ها در تمام جشنواره‌ها و برگزیده شدن آن‌ها به سلیقه هیات انتخاب و داوران بستگی دارد. خوشحالم که این اتفاق در مورد «پرسوک» افتاد اما فکر می کنم در صورت پذیرفته نشدن هم باید به سلیقه آن‌ها و قوانین جشنواره احترام بگذاریم.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را همزمان با ولادت باسعادت حضرت امام موسی کاظم (ع) و طی روزهای ۹ تا ۱۶ آذرماه ۱۳۹۳، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی (ع) است، در سینما فلسطین و سینما سپیده شهر تهران برگزار خواهد کرد.

 

 

کد مطلب 2429528
عطیه موذن

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