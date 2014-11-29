داوران جایزه شهید آوینی «سینماحقیقت» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جعفری‌جلوه مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، محمد داوودی فیلمبردار و تهیه‌کننده و امیر خوراکیان 22 فیلم بخش «شهید آوینی» را داوری خواهند کرد.

امسال جایزه شهید آوینی که مختص فیلم‌های مستند حوزه مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است، به عنوان بخش ویژه هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» برگزار شده و در آیین اختتامیه این رویداد، از سه مستندساز برگزیده این بخش تقدیر بعمل خواهد آمد.

«فیلم‌های آرزویم را دعا کن» محمد زارع، «آشنای غریب» مصطفی شبان، «ابرها در راهند» محمدعلی فارسی، «اتاق جنگ» مصطفی حریری، «ایمان» مسعود زارعیان، «پارکینگ» عباس عمرانی‌بیدی، «چه کسی ما را کشت» محمدحسین جعفریان، «زمان به وقت موسیو ستبون» محمود کریمی، «زندگی در ثانیه صفر» علی و بلال الفت، «ققنوس» جمشید بیات‌ترک، «مالکیه» محمدباقر شاهین، «مدافعان نَُبل و الزهرا» طه فروتن، «ملاقات با داعش» کار گروهی، «میراث مجید» مصطفی آتش‌مرد، «و آزادی» لعیا عباس‌میرزایی، «وقتی گنجشک‌ها جیغ می‌کشند» خلیل رشنوی، «25/2/61» الهام حسامی، از جمله آثاری هستند که هم در بخش مسابقه ملی و هم جایزه شهید آوینی حضور دارند؛ اما فیلم‌های «او عنایت بود» امیرسبحان جعفری‌سعادتمند، «بسته 57» مهرداد غفارزاده، «پیروزی» حمید کوه‌پایی، «قصه‌های ناخوانده» وحید چاووش و «مثل یک پروانه عاشق» مهدی میرتیموری فقط در بخش جایزه شهید آوینی شرکت و رقابت دارند.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را همزمان با ولادت باسعادت حضرت امام موسی کاظم (ع) و طی روزهای ۹ تا ۱۶ آذرماه ۱۳۹۳، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی (ع) است، در سینما فلسطین و سینما سپیده شهر تهران برگزار خواهد کرد.