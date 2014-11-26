مسابقات کتبی جشنواره قرآنی و حدیثی جامعه المصطفی آغاز شد

حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مسابقات کتبی جشنواره قرآنی و حدیثی جامعه المصطفی در ۶ مقطع رشته از عصر امروز چهارشنبه ۵ آذرماه تا ۱۲ آذرماه به صورت غیر حضوری (آنلاین) و با محوریت شعار "فرهنگ و سبک زندگی قرآنی" برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: داوطلبین این بخش در مقاطع کاردانی، کار‌شناسی، کار‌شناسی ارشد و دکتری، می‌توانند در تمامی ساعات شبانه روز با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس quran.miu.ac.ir در آزمون‌های اختصاصی خود شرکت نمایند.

مدیرکل قرآن و حدیث جامعه المصطفی اضافه کرد: آزمون‌های این بخش در ۶ مقطع رشته تعریف شده است که این رشته‌ها عبارتند از رشته مفاهیم آیات و احادیث منتخب برای داوطلبین مقطع کاردانی، رشته‌های مطالعات قرآنی و مطالعات نهج البلاغه و صحیفه برای داوطلبین مقطع کار‌شناسی، رشته تفسیر ترتیبی برای شرکت کنندگان مقطع کار‌شناسی ارشد، رشته تفسیر موضوعی برای شرکت کنندگان مقطع دکتری و نیز رشته مطالعات حدیثی برای داوطلبین مقاطع کار‌شناسی ارشد و دکتری.

وی افزود: منابع آزمون‌های کتبی این جشنواره از تالیفات علما و شخصیت‌های برجسته و مبرّز حوزه‌های علمیه همچون آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله جوادی آملی برگرفته و در قالب ۶ کتب تدوینی با عناوین نسیم هدایت به دو زبان عربی و فارسی، کلام ناب، بیان ناب و مباحث المعنی من مجمع البیان فی تفسیر القرآن به دو زبان عربی و فارسی و دو کتاب ارزشمند مباحث علمی در تفسیر المیزان و مفاتیح الحیاه به داوطلبین ارائه شده است.

اسدی اظهار داشت: با توجه به برگزاری آنلاین آزمون‌های بخش کتبی امکان شرکت همزمان کلیه طلاب و دانش آموختگان مراکز داخل کشور و نیز دانشجویان دانشگاه مجازی المصطفی که در سایر کشور‌ها حضور دارند، فراهم شده است.

گفتنی است این آزمون‌ها از حیث شکلی بصورت چهار گزینه‌ای و از جهت محتوایی بصورت مفهومی تعریف شده است.