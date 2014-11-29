سی و هفتمین رقابت قرآنی شاهرود خاتمه یافت/ نفرات برتر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در سی و هفتمین دوره رقابت های قرآنی شهرستان شاهرود بیش از چهار هزار و ۲۰۰ نفر از قاریان برتر شرق استان سمنان در طی سه روز به رقابت پرداختند و در آئین اختتامیه این رقابت ها که شامگاه آدینه در کانون ملی شهید بهشتی شاهرود برگزار شد چهره نفرات برتر در یازده رشته، دو رده سنی زیر ۱۶سال و بالاتر از آن در دو بخش برادران و خواهران، مشخص شدند.

ضرورت توجه بیشتر مسئولان در ایجاد فضای قرآنی جامعه

امام جمعه شاهرود بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان در ایجاد فضای قرآنی جامعه تاکید کرد و گفت: ما در صورتی به اهداف قرآنی مان دست پیدا می کنیم که فضا جامعه ما فضای قرآنی باشد.

حجت الاسلام محمود ترابی با اشاره به لزوم پرداختن به محافل قرآنی در امر فضاسازی های اجتماعی، تاکید کرد: اگر این فضا سازی ها در جامعه ما اتفاق بیافتد، جامعه درون یک فضای قرآنی تنفس فرهنگی پیدا می کند و اخلاق آن معنوی می شود.

وی افزود: وقتی جامعه در یک فضای قرآنی قرار گرفت، می توان شاهد نورانی شدن اجتماع، تغییر فضای خیابان ها، تغییر اخلاق و رفتارها بود.

برنامه‌های قرآنی تاثیر بسزایی در اوقات فراغت جامعه دارد/ شاهد دوران طلایی شاهرود هستیم

رئیس شورای فرهنگی عمومی شهرستان شاهرود با بیان این مطلب که برنامه های قرآنی مانند اینگونه رقابت ها تاثیر عظیمی در اوقات فراغت جامعه خصوصا جوانان و نوجوانان دارد، اظهار داشت: اگر از بنده بپرسند که فایده این مقدمات و مؤخرات در برنامه های دینی چیست، قطعا پاسخ خواهم داد که این آئین ها برای فضا سازی، ارزش گذاری و سند سازی در جامعه اسلامی بسیار موثر هستند.

ترابی، مسابقات قرآنی را عامل ترویج فرهنگ دینی و فضاسازی های معنوی در جامعه دانست و اظهار داشت: اشاعه فرهنگ دینی، تجلیل و تشویق فعالان حوزه های مختلف قرآنی و در نهایت فضاسازی معنوی، همان نکته ای است که جامعه کنونی ما در باب مسائل فرهنگی به آن نیاز دارد.

وی موقعیت کنونی شهرستان شاهرود را طلایی ترین دوران داشتن مسئولان شهری دانست و ابراز داشت: شاید بتوان گفت دوران کنونی جامعه و شهر ما شاهد طلایی ترین دوران در باب داشتن مسئولان دلبسته و دلباخته قرآنی است.

مسئولان شاهرود برای برگزاری برنامه های فرهنگی هیچ عذری در خصوص همکاری ندارند

امام جمعه شاهرود، با بیان این مطلب که این واقعیت مسئولیت ما و مردم را در قبال جامعه و مسئولان دوچندان می کند، اظهار داشت: ما هر کار قرآنی و فرهنگی را که بخواهیم در جامعه انجام دهیم در باب تعامل و همکاری ادارات چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم، از سوی مسئولان هیچ عذری جز همکاری مشاهده نخواهیم کرد.

ترابی ادامه داد: همه مسئولان شهری در زمینه تعاملات با برنامه های دینی، انقلاب و عترت بهترین امکانات سخت افزاری خود را در اختیار قرار می دهند و هیچ عذری در خصوص همکاری ندارند.

وی همچنین با بیان این مطلب که ظاهر زندگی به سبک علوی وجود ندارد، تاکید کرد: نباید از روی ظاهر در مورد هر شخصی که در محافل قرآنی و دینی شرکت می کند قضاوت کرد چراکه باطن وی بر همه ما پوشیده است و این امری است که قرآن آن را در زندگی به ما آموزش می دهد و این کاری است که قرآن می تواند با زندگی صورت دهد.

ضرروت درک باطن قرآن کریم توسط افراد جامعه

امام جمعه شاهرود با اشاره به برگزاری نخستین رقابت های قرآنی از سوی حضرت رسول(ص) ابراز داشت: ایشان مسابقات قرآن را به گونه ای برگزار می کردند که خودشان کلام الله را قرائت می کردند و جوانان گریه می کردند.

ترابی، بر ضرروت درک باطن قرآن کریم توسط افراد جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: ایشان به شاگردان می فرمودند اگر می خواهید قرآن را به باطن زندگی خود راه بدهید باید این مهم همراه با اشک و آه باشد.

وی افزود: امیدواریم که همراهی باطنی و روحی قرآن کریم را تمرین کنیم چراکه قرآن تغییر دهنده جامعه الهی است.

حضور چشم گیر مردم مایه شگفتی مسئولان

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود نیز در این آئین، با بیان این مطلب که حضور چشم گیر مردم خصوصا قشر جوان و نوجوان، همه مسئولان برگزاری رقابت ها را شگفت زده کرد، گفت: این حضور تا حدی بود که در پیش بینی مسئولان برگزاری رقابت ها نمی گنجید چرا که در صورت علم به این استقبال قطعا تمهیدات بهتری در زمینه پذیرایی اندیشیده می شد.

سید مصطفی مجیدی با اشاره به ارگان ها و سازمان های دخیل در امر برگزاری این دوره از رقابت های قرآنی اظهار داشت: از سه ماه پیش ستادی تحت عنوان ستاد اجرایی مسابقات قرآن کریم شهرستان، شکل گرفت و از همان بدو فعالیت نقش نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، سپاه پاسداران، نیروی زمینی ارتش، اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی، شهرداری و موسسات قرآنی انکار ناپذیر بود.

حضور ۴۳۰۰ نفر در بیست و هفتمین دوره رقابت های قرآنی شاهرود

این مقام مسئول، بیست و هفتمین دوره رقابت های قرآنی شهرستان شاهرود را معتبرترین رقابت قرآنی جهان اسلام دانست و تصریح کرد: در این دوره از رقابت ها بیش از چهار هزار و سیصد نفر از عاشقان کلام الله مجید در دو قسمت برادران و خواهران و در دو رده سنی بزرگسالان و شکوفه ها در طول سه روز با هم به رقابت پرداختند که در نهایت نفرات برتر در یازده رشته شناسایی شدند.

مجیدی سطح رقابت ها را خوب توصیف کرد و گفت: وجه تمایز این دوره از رقابت ها با سایر ادوار گذشته حضور داوران استان تهران در اتاق ایزوله، حضور چند برابری شرکت کنندگان، فضاسازی و اجرای دکور و جوایز متعدد است.

وی افزود: امیدواریم که در آینده ای نزدیک بتوانیم مسابقات کشوری قرآن کریم را نیز در شهرستان شاهرود برگزار کنیم چراکه این مهم در توانایی و پتانسیل شهرستان شاهرود قطعا قرار دارد.

فعالیت های دینی و قرآنی باید برخاسته از دل و جهادی باشد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود، با اشاره به تاثیرگذاری بسیار مثبت برپایی اینگونه آئین های قرآنی در جامعه، تاکید کرد: قطعا برگزاری رقابت های قرآنی می تواند در انگیزه بخشیدن به جوانان اثر گذار باشد.

مجیدی برگزاری رقابت های قرآنی را خارج از عرف سازمانی قلمداد کرد و گفت: زمانی که فعالیت های قرآنی از جایگاه سازمانی خود خارج می شود، جنبه جهادی و دلی پیدا می کند.

وی ادامه داد: فعالیت های دینی و مخصوصا قرآنی باید برخاسته از دل و جهادی باشد تا بتواند در جامعه ای که در آن زندگی می کنیم تاثیر گذار باشد.

نفرات برتر رشته های مختلف معرفی شدند

در پایان بیست و هفتمین دوره رقابت های قرآن کریم شهرستان شاهرود و در بخش برادران، آقایان وحید الدین وحید نیا، عباسعلی فتحی، محمد مهدی وفایی نژاد، یوسف حسینی، قاسم خاکپاش، رضا حسینی، عباس ربیعی و گروه طاها النبی در رشته های مختلف حائز رتبه های نخست شدند.

همچنین در بخش بانوان نیز خانم ها ریحانه جابری، محدثه سلمانی، ریحانه ابراهیمی، فاطمه علیان، فاطمه ترحمی و بهناز جباری به عنوان نفرات برتر بیست و هفتمین دوره رقابت های قرآنی شهرستان شاهرود معرفی شدند.

از نکات قابل توجه آئین اختتامیه سی و هفتمین دوره رقابت های قرانی شهرستان شاهرود، حضور چشم گیر علاقمندان و عاشقان به کلام وحی در سالن آمفی تئاتر کانون ملی شهید بهشتی شاهرود بود که کار را برای مجریان برنامه تا حدودی سخت کرد.

همچنین تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری بین المللی کشور، استاد سید جواد حسینی از دیگر برنامه های شاخص آئین اختتامیه بیست و هفتمین دوره رقابت های قرآنی شهرستان شاهرود بود.