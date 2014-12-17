رقابت ۳۴۰ فعال قرآنی استان سمنان در شاهرود/رشد قابل توجه موقوفات قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی مجیدی صبح چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود با اشاره به برگزاری مناسب مسابقات شهرستانی قرآن طی ماه گذشته در شاهرود، تصریح کرد: به واسطه میزبانی مناسب این رقابت ها، برگزاری دور استانی مسابقات نیز به شاهرود محول شده است.

وی افزود: از بین ۳۴۰ شرکت کننده این مسابقات، ۱۵۳ نفر را خواهران و ۱۸۷ نفر را نیز برادران تشکیل می دهند که ۱۰۳نفر از این تعداد در رده سنی زیر ۱۶سال و ۲۳۷ نفر نیز در رده سنی بالای ۱۶سال، طی دو روز و در یازده رشته، شامل حفظ، قرائت ترتیل، صوت، اذان، ابتهال، مفاهیم و ... با هم به رقابت خواهند پرداخت.

حضور چهره های برجسته در تیم داوری این دوره از رقابت ها

این مقام مسئول، حضور اساتید قرآنی در تیم داوری این دوره از رقابت ها را یکی از خصوصیات مهم مسابقات استانی قرآن در شاهرود دانست و خاطرنشان کرد: در این دوره از رقابت ها همانند دور شهرستانی داورهای میهمان از استانهای خراسان رضوی، مازندران و تهران، جدای از رقابت کنندگان و به صورت قرنطینه فعالیت می کنند.

مجیدی با بیان این مطلب که داوری این دوره از رقابتها بدون هیچ مشکلی خواهد بود، گفت: حضور اساتیدی چون، جواد پناهی، حمید شاکر نژاد و حاج مهدی حسنی در بخش برادران نوید برگزاری رقابتی خوب و سالم را در این دوره از مسابقات می دهد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از خصوصیات بارز این دوره از رقابت ها، اهداء جوایز ویژه مانند کمک هزینه سفر کربلا و مشهد مقدس به صورت قرعه کشی و برای عموم مردم خواهد بود.

رقابت های قرآنی باعث ایجاد شور و علاقه به قرآن در جامعه می شود

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود در تشریح اهداف برگزاری سی و هفتمین دوره رقابت های استانی قرآن خاطرنشان کرد: متاسفانه به واسطه توجه کمرنگ برخی مسئولان شهری، قرآن در جامعه از جایگاه در خور شان خود فاصله گرفته و مسابقات قرآنی می تواند در اشاعه فرهنگ قرآنی در جامعه موثر باشد.

مجیدی، مسابقات قرآنی را ویترین فرهنگ قرآنی دانست و تصریح کرد: جلسات و محافل قرآنی متعددی در شهرستان برگزار می شود اما دیدگاه رقابتی برای مسابقات قرآن در بین جوانان از تاثیر ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: نگاه همکاران ما در اداره اوقاف و امور خیریه به فعالیت های قرآنی به شکلی است که این گونه رقابت های قرآنی در فضایی سالم می تواند در ایجاد شور و علاقه در بین جامعه بسیار مهم باشد.

تشریح برنامه های هفته وقف در شهرستان شاهرود

این مقام مسئول در تشریح برنامه های هفته وقف نیز گفت: به مناسبت این هفته، برنامه های متنوعی مانند همایش یاوران وقف در مسجد امام حسن عسگری (ع)، با حضور علاقمندان و تنی چند از مسئولان با هدف تجلیل از مستاجران، واقفان و هیئت امنای نمونه برگزار می شود.

مجیدی با اشاره به برگزاری آئین نمادین لبیک یا رسول الله (ص)، اظهار داشت: این آئین نمادین در روز شهادت پیامبر اکرم (ص) از تکیه یزدی های شاهرود آغاز خواهد شد.

مجیدی افزود: دیدار با ائمه جمعه میامی و شاهرود، دیدار با خانواده شهید وقف شهید مصطفایی، دیدار با پزشکان و دیدار با اصحاب دستگاه قضا و دادگستری از جمله سایر برنامه های هفته وقف است.

وی، با اشاره به برگزاری نمایشگاه عکس در ایام هفته وقف، یادآور شد: در پی فراخوان عکاسی از ایام محرم توسط اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود، با همکاری حوزه هنری، تعدادی از عکس های منتخب جشنواره عکاسی آئینی گردآوری شده و در روزهای هفته اوقاف به نمایش عمومی گذاشته خواهد شد.

مجیدی همچنین با تاکید بر اینکه در ایام هفته وقف، بهای ویزیت پزشک عمومی در درمانگاه خیریه شاهرود رایگان است، ادامه داد: برپایی ایستگاه هایی تحت عنوان همه واقف باشیم، با موضوع وقف و با امکاناتی نظیر غرفه کودکان، مشاور مذهبی و خانواده و وقف از دیگر مواردی است که در هفته وقف با همکاری نهادهای اجرایی در دستور کار قرار دارد.

رشد قابل توجه موقوفات قرآنی طی سالجاری در شاهرود

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود با بیان این مطلب که در ۹ ماهه گذشته ۶۴ سند مالکیت وقفی توسط این اداره اخذ شده است، گفت: با وجود زمان بر بودن پروسه اخذ اسناد مالکیت زمین های مذکور، این مهم در مدت زمانی کوتاه انجام شده است.

مجیدی با تاکید بر رشد چشم گیر موقوفات قرآنی در شاهرود، اظهار داشت: در سال های اخیر تنها دو موقوفه قرآنی در سطح شاهرود وجود داشت که امروزه این تعداد به ۱۰موقوفه افزایش یافته است.

وی افزود: از لحاظ انواع موقوفات نیز در مدت ۹ ماه گذشته پیشرفت چشم گیری داشته ایم به گونه ای که امروز شاهد موقوفاتی برای زوج های جوان، سیدالشهدا، ایتام و ... نیز هستیم.

۱۶۸۶ فقره موقوفات در شهرستان شاهرود وجود دارد

این مسئول تعداد کل موقوفات شاهرود را یک هزار و ۶۸۶ فقره دانست و تصریح کرد: یک هزار و ۱۵۴ موقوفه از این تعداد متصرفی هستند و تولیت آنها در اختیار اداره اوقاف و امور خیریه است و حال آنکه ۵۳۲ مورد دیگر از موقوفات غیر تصرفی به شمار می آیند که توسط هیئت امنا اداره می شوند.

مجیدی با اشاره به رقبه موقوفات در شهرستان شاهرود گفت: البته از لحاظ شمارش رقبه موقوفات، این تعداد پنج هزار و ۳۸۸ مورد وقف متصرفی و یک هزار و ۷۷۴ رقبه موقوفات غیر متصرفی است اما باید توجه داشت که این تعداد جدای از یک هزار موقوفه آبی در روستاهای شاهرود است.

وی تصریح کرد: در هر رقبه مراحل کارشناسی و تهیه نقشه توسط جی پی اس، ثبت پلاک ثبتی، شناسایی دقیق اضلاع زمین موقوفه، ورود و ثبت در سامانه اداره اوقاف و امور خیریه و تعامل با اداره ثبت از جمله اقدامات مثبتی است که برای رقاب موقوفات تا کنون به انجام رسیده است.

انبار نمک شاهرود تنها ۷۰سال قدمت دارد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود، با اشاره به انبار نمک واقع در میدان جمهوری شاهرود، تصریح کرد: این ملک وقفی است و قدمتی ۷۰ساله دارد و اوقاف و امور خیریه پس از یازده ماه طی مراحل اداری و کارشناسی نسبت به ثبت ملک برای مصارف واقف زمین آن اقدام کرده است.

مجیدی با بیان این مطلب که اداره میراث فرهنگی بر خلاف رضایت واقف زمین نسبت به ثبت آن به عنوان میراث باستانی اقدام کرده است، گفت: اداره میراث فرهنگی با نادیده گرفتن تلاش های اداره اوقاف و از آن مهمتر نیت واقف و عدم رضایت این شخص به یکباره و در طول کمتر از ۱۶روز نسبت به ثبت این ملک در لیست میراث فرهنگی اقدام کرده است.

وی ادامه داد: این امر در واقع خیانت در وقف است و متاسفانه اداره میراث فرهنگی بدون توجه به این واقعیت اقدام کرده است.

اداره اوقاف طرحی ۳۲ میلیارد تومانی برای انبار نمک داشت

این مقام مسئول با تاکید بر طرح ۳۲ میلیارد تومانی اداره اوقاف برای احیای این انبار نمک، اظهار داشت: اداره اوقاف تمامی مراحل قانونی از جمله کمیسیون های مربوطه در شهرداری و شورای شهر را نیز برای اجرای بزرگترین طرح گردشگری استان سمنان در این مکان انجام داده بود که متاسفانه ابتر ماند.

مجیدی تاکید کرد: این طرح اداره اوقاف می توانست بهترین مکان برای جذب گردشگر و مسافران را فراهم آورد و معماری بی نظیر این بنا می توانست آنرا در زمره برترین اماکن گردشگری استان قرار دهد.

وی افزود: وقف نامه، تاریخ واگذاری سر قفلی ها، تاریخ تعمیرات مربوط به این بنا و ... در اداره اوقاف و امور خیریه به عنوان سند عدم تاریخی بودن این بنا موجود است اما سوال اساسی در این بین این است که با ثبت انبار نمک در فهرست آثار باستانی چه نفعی عاید مردم شاهرود می شود؟

انصراف بخش خصوصی از سرمایه گذاری در طرح انبار نمک

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود با اشاره به جذب سرمایه گذار توسط این نهاد برای ساخت مکان گردشگری در انبار نمک، تصریح کرد: مراحل عقد قرار داد با سرمایه گذار این طرح نیز به اتمام رسیده بود اما متاسفانه اقدام غیر قانونی اداره میراث فرهنگی، موجب شد تا سرمایه گذار این طرح از ادامه کار منصرف شود.

مجیدی تاکید کرد: این طرح علاوه بر اشتغالزایی می توانست در افزودن مدت زمان اقامت مسافران عبوری در شاهرود موثر باشد.

وی در پاسخ به سوالی با موضوع پرداخت مطالبات اداره اوقاف و امور خیریه از شهرداری شاهرود نیز اظهار داشت: خوشبختانه و با نگاه مثبت و دین مدارانه شهردار به موضوع موقوفات، کلیه مطالبات اوقاف پرداخت شده و تنها پرداخت ها برای پرونده های جاری میان این دو نهاد باقی مانده است.