بازگشت ناآرامی به فرگوسن در روز جمعه سیاه؛ادامه اعتراضات مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آرامش نسبی برقرار شده در فرگوسن با حمله معترضان به فروشگاه ها در روز "جمعه سیاه" از بین رفت.

جمعه سیاه به آخرین پنجشنبه و جمعه ماه نوامبر اطلاق می شود و در این روز در برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلیس فروشگاه ها اجناس خود را با قیمت پایین تری به فروش می رسانند.

از همین روز شب گذشته در حالی که فروشگاه های ایالت میسوری به ویژه شهر فرگوسن صحنه حضور زیاد مردم برای خرید بود حمله معترضان به این اماکن موجب شد تا بار دیگر اعتراضات ضد نژاد پرستی در آمریکا پررنگ شود.

در همین رابطه آسوشیتدپرس از بازداشت دست کم 15 نفر در جریان اعتراضات روز و شب گذشته در فرگوسن خبر داده است.

هفته گذشته شهر فرگوسن پس از اعلام رای هیئت منصفه رسیدگی کننده به پرونده قتل مایکل براون، بار دیگر صحنه اعتراضات ضد نژاد پرستی و خشونت پلیس شد و بلافاصله بعد از آن سایر شهرهای آمریکا نیز صحنه اعتراضات شدند به طوریکه رسانه های غربی از کشیده شدن دامنه اعتراضات در آمریکا به بیش از 130 شهر گزارش داده بودند.

اعتراضات در آمریکا از دوشنبه سوم آذر آغاز شد. در این روز هیئت منصفه دادگاه میسوری رای به بیگناه بودن قاتل مایکل براون داد و همین امر موجب شد تا در ابتدا فرگوسن و در ادامه دیگر شهرهای ایالت میسوری و همچنین دیگر شهرها و ایالت های آمریکا صحنه اعتراضات علیه خشونت پلیس شوند.

مایکل براون نوجوانی سیاه پوست بود که در مردادماه سال گذشته توسط پلیس آمریکا به قتل رسید و پس از آن اغلب شهرهای آمریکا به ویژه شهر فرگوسن در ایالت میسوری صحنه اعتراضات علیه خشونت پلیس آمریکا شد.

معترضان و خانواده براون انتظار داشتند که هیئت منصفه رای به گناهکار بودن افسر پلیسی دهد که با شلیک گلوله به سر مایکل، وی را به قتل رسانده، اما این واحد قضایی شب گذشته رای به بیگناهی پلیس داده و همین امر سبب آغاز دوباره اعتراضات در آمریکا شد.

دادگاه در حالی رای به بیگناهی قاتل مایکل براون داده که روز یکشنبه هفته گذشته نیز یک کودک ۱۲ ساله به دست پلیس آمریکا کشته شده بود.

این وضعیت در حالی است که گزارش پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) نشان می دهد از سال 2007 تا 2012 میلادی نزدیک به 2000 شهروند آمریکایی توسط پلیس این کشور به قتل رسیده اند که این آمار به مراتب بالاتر از تعداد کشته های ارتش آمریکا در جنگ های عراق و افغانستان است.