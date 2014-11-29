آغاز ثبت نام آزمون دکتری و ارشد دانشگاه آزاد از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علوی فاضل گفت: ثبت نام از داوطلبان آزمون‌های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب از روزهای یکشنبه 9 آذرماه و دوشنبه 10 آذرماه آغاز خواهد شد.

وی در خصوص زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، اظهارکرد: آزمون دکتری تخصصی بهمن ماه برگزار می شود.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی افزود:‌ داوطلبان برای ثبت نام در آزمون‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند از طریق پایگاه ثبت نام الکترونیکی معاونت سنجش به نشانی www.azmoon.org اقدام کنند.

وی با اعلام انتشار فهرست رشته محل‌های کارشناسی ارشد و دکتری آزاد اسلامی، افزود: فهرست رشته محل های دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 94 از طریق سایت معاونت به نشانی www.azmoon.net منتشر شده است.

وی با اشاره به اینکه تعدادی رشته محل نیز در دست بررسی وتصویب نهایی قرار دارد، اظهارکرد: فهرست رشته محل‌های جدید متعاقبا اعلام خواهد شد تا در صورت علاقه‌مندی نسبت به انتخاب آن ها اقدام کنند.

علوی فاضل در پایان گفت: در آزمون دکتری تخصصی سال جاری به هر داوطلب امکان انتخاب یک رشته امتحانی در 20 واحد دانشگاهی و در مقطع ارشد نیز پس از انتخاب مجموعه امتحانی مجاز به انتخاب حداکثر 20 رشته/ محل متناسب با آن مجموعه می باشند.