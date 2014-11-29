به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رمضانی بعدازظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه معاونان فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه یاسوج افزود: تفکرات و سلایق متفاوتی در دانشگاه وجود دارد و براین اساس معاونت فرهنگی و دانشجویی باید فضا را برای همه تفکرات و تشکل‌ها به یک اندازه بر اساس قانون و آئین‌نامه‌های وزارت آماده کند تا همه دانشجویان از این فضا استفاده کنند.

وی راه‌اندازی انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی، نشریات و سایر امور فرهنگی را از اقدامات دانشگاه در سال گذشته دانست و اظهار داشت: در یکسال گذشته بستر به گونه‌ای فراهم شد که دانشجویان خودشان برای فعالیت فرهنگی پیش‌قدم شدند و هیچ اجباری برای راه‌اندازی کانون‌ها و انجمن‌های دانشجویی وجود نداشت.

سرپرست دانشگاه یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود از عملکرد معاونت دانشجویی نیز قدردانی کرد و گفت: مشکلات عدیده‌ای در حوزه دانشجویی از جمله در بحث امکانات رفاهی، خوابگاه، سلف سرویس و حمل و نقل وجود داشت که بخشی از این دغدغه‌ها با تلاش دوستان برطرف شد.

رمضانی به وضعیت بغرنج خوابگاه‌های دانشجویی در گذشته اشاره کرد و بیان داشت: در سال‌های گذشته دانشجویان را در یک خانه‌های کلنگی به عنوان خوابگاه‌های خودگردان، فرسوده و بدون اینکه هیچ‌گونه امکانات را در اختیار آنها قرار بدهند، اسکان دادند، که در این خوابگاه‌ها صنف‌های غیر از دانشجویان نیز حضور داشتند و نظارتی هم بر آنها صورت نمی‌گرفت.

وی بیان کرد: ساماندهی خوابگاه‌ها به شکلی مطلوب و مناسب یکی از اقدامات خوب معاونت دانشجویی طی یک سال اخیر بود.

رمضانی بابیان اینکه امکانات رفاهی و خدماتی دانشگاه جوابگوی تعداد دانشجویان آن نیست، گفت: طبق استاندارد این دانشگاه باید سه هزار دانشجو پذیرش می‌کرد ولی اکنون بیش از شش هزار دانشجو دارد.

سرپرست دانشگاه یاسوج همچنین دانشگاه را محل مناسب برای تربیت مدیران آینده دانست و گفت: وظیفه مسئولان و اساتید دانشگاه‌ها اصلاح دانشجویان و جوانان است و در برخورد با دانشجویان باید رفتاری فرهنگی، اسلامی و با متانت داشته باشیم و طوری عمل شود که رفتارهایمان بر روی دانشجویان تاثیرات مثبتی بگذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از خدمات یوسف نیکروز معاون فرهنگی و آیت کرمی معاون دانشجویی دانشگاه یاسوج تجلیل و فریبرز نیکدل به عنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی این دانشگاه منصوب شد.