بررسی چالش های کهگیلویه و بویراحمد در نشست دانشجویان با استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه نشست صمیمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با دانشجویان دانشگاه آزاد یاسوج در سالن آیتالله مصباح برگزار شد.
کمبود سلف سرویس در دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
در این نشست رئیس دانشگاه آزاد واحد یاسوج، با تقدیر از حضور استاندار در دانشگاه، به چالشهای پیش روی دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه با مشکلاتی مانند کمبود سرویس ایاب و ذهاب مواجه است.
زریر صالح پور اظهار کرد: با وجود ۸ هزار دانشجو، تنها ۳ سرویس موجود و حتی راننده نیز برای آنها در نظر گرفته نشده است.»
وی خواستار توجه عادلانه به همه دانشگاههای استان شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج با اشاره به نقش دانشگاه در تربیت نیروی انسانی و توسعه دانشبنیان، از استاندار درخواست کرد تا مکانی در استان به نام شهید طهرانچی، رئیس پیشین دانشگاه آزاد نامگذاری شود.
مسئولان پاسخگوی مطالبات منطقی دانشجویان باشند
در ادامه، نمایندگان تشکلهای دانشجویی به بیان دغدغههای خود پرداختند، دانشی، مسئول بسیج دانشجویی، بر لزوم استفاده از ظرفیت دانشجویان در نشستهای تخصصی تأکید کرد و گفت: مسئولان باید پاسخگوی مطالبات منطقی دانشجویان باشند.
ما مخالف احداث سد خرسان ۳ هستیم
مختاری، نماینده انجمن پیروان خط امام (ره)، با اشاره به مسئله آب در استان، گفت: با وجود داشتن ۱۱ درصد روانآبهای کشور، مردم استان با کمآبی مواجه هستند و ما مخالف احداث سد خرسان ۳ هستیم و خواهان توقف فوری این پروژه هستیم.
یوسفزاده از بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج هم با انتقاد از عدم حضور تشکلهای دانشجویی در برنامههای سفر رئیسجمهور، به وعدههای اشتغالزایی اشاره کرد و پرسید، آیا ایجاد ۱۷ هزار شغل با سرمایهگذاری ۸.۲ میلیارد دلاری واقعاً امکانپذیر است؟
فرسودگی شبکه آبرسانی در استان
دهقان با اشاره به بحران آب، فرسودگی شبکه آبرسانی و آتشسوزی جنگلهای بلوط، پرسید: برنامه فوری استاندار برای مقابله با این چالشها چیست؟
وی همچنین بر لزوم توجه به اشتغال فارغالتحصیلان و استفاده از ظرفیت علمی دانشجویان تأکید کرد.
بررسی علل ترک تحصیل دختران در استان
محمدیان، نماینده کانونهای فرهنگی، با اشاره به مصوبات سفر رئیسجمهور، خواستار توجه به سهم زنان در توسعه و حل معضل ترک تحصیل دختران در مناطق روستایی شد.
وی همچنین از نرخ بالای بیکاری زنان فارغالتحصیل و ازدواج زودهنگام در برخی مناطق انتقاد کرد.
بدهی ۷۲۰ میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
زمانی نماینده انجمنهای علمی، با اشاره به مشکلات حوزه سلامت، گفت: بدهی دانشگاه علوم پزشکی استان ۷۲۰ میلیارد تومان است که بخش عمدهای از آن مربوط به پرداخت نشدن کارانه کادر درمان است.
وی همچنین بر لزوم ایجاد مرکز تخصصی سرطان و جلوگیری از دخالت سیاسیون در انتصابات حوزه سلامت تأکید کرد.
ورزشگاه تختی یاسوج نمونهای از ضعف نظارتی
رضایی نماینده شورای صنفی، با اشاره به پروژههای نیمهتمام در استان، گفت: کهگیلویه و بویراحمد سالها با پروژههای نیمهتمام زندگی میکند و ورزشگاه تختی نمونهای از ضعف نظارت است.
وی همچنین خواستار شفافسازی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و ایجاد اشتغال پایدار برای فارغالتحصیلان شد.
این نشست در فضایی صمیمی و پرسشمحور برگزار شد و استاندار به دغدغههای مطرح شده پاسخ داد.
