به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جلسه بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی شهرستان کرمانشاه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

فرماندار کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: برای پیشرفت پروژه های عمرانی استان کرمانشاه در مجموع ۳۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار در قالب ۲۵۰ طرح عمران روستایی و شهری اختصاص یافته است.

فضل الله رنجبر گفت: همچنین در راستای اجرای ماده ۱۸۰ برنامه پنجم توسعه ۴۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اختصاص داده و موافقت نامه آنهاد مبادله شده است. بر این اساس پروژه ها آغاز به کار کرده اند و بخش دوم اعتبارات ماده ۱۸۰ هم به زودی به دستگاه های اجرایی تخصیص داده می شود.

رنجبر ادامه داد: ابتدا برای اجرای طرح های مربوط به ماده ۱۸۰ برنامه توسعه مقرر شده بود که نماینده ها نیز در اجرای این طرح ها سهیم باشند اما کمیته برنامه ریزی شهرستان کرمانشاه و حوزه نظارت راهبردی ریاست جمهوری با این امر مخالفت کردند.

وی افزود: لیست پروژه ها با همکاری دستگاه ها در حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری مطرح و پس از آن برای مرکز ارسال شد که بخش اول این پروژه ها تایید شده است.

رنجبر تاکید کرد: دستگاه های نظارتی باید بر پروژه های عمرانی نظارت مستقیم داشته باشند که در این راستا کمیته عمران استانداری نیز تشکیل شده است.

فرماندار کرمانشاه ادامه داد: مسئولان دستگاه های نظارتی باید پیشرفت فیزیکی پروژه ها را به استاندار و معاونین وی اعلام کنند و فرمانداری نیز مطلع باشد. پروژه های نیمه تمام ظرف حداکثر دو هفته آینده باید به فرمانداری منعکس شوند و پروژه های پیشنهادی سال ۹۴ نیز مطرح شوند که در این میان حق دستگاهی ضایع نشود.

رنجبر در خصوص اعتبارات اختصاص یافته به پروژه های عمرانی اظهار داشت: از اردوگاه روستای چشمه سفید ۲۵ میلیون تومان کسر شده و به تجهیز سالن جلسات ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمانشاه اختصاص داده شده است. از سرفصل آموزش راهنمایی ۱۵ کلاس مسکن مهر ۴۰ میلیون تومان، توسعه زیر ساخت های گردشگری مسیر طاق بستان بیستون ۶۰ میلیون تومان کسر شده و ۱۰۰میلیون تومان براعتبارات ارشاد اسلامی افزوده شده و ۱۰۰ میلیون تومان نیز به پروژه های محیط زیست اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: برای روستاهای چم نوزده و چشمه مار دو کانکس برای مدرسه این روستا ها در نظر گرفته شده بود که راهی برای بردن این کانکس ها وجود ندارد و استفاده از هلی کوپتر نیز باعث شکستن آنها می شود لذا برای این امر نیز باید چاره ای اندیشی شود.