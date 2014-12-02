فولادنوین خوزستان شهرداری اردیبل را با شکست بدرقه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز، تیم های فولاد نوین خوزستان و شهرداری اردبیل به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی را تیم اهوازی با یک گل به سود خود به پایان برد.

شاگردان سید کوروش موسوی در تیم فولادنوین خوزستان با ترکیب: ابوالفضل بهادرانی، رضا مرادی، رضا حاتمی، عقیل کعبی، عبدالله ناصری، مصطفی ماهی، میثم شاه ورقی، امیر زلیکانی (۸۸- مجتبی جادری)، حسن بیت سعید (۸۵- حسین شنانی)، فرشاد جهانفزا و میثم شاه مکوند (علی اصغر عاشوری) وارد میدان شدند در حالی مهدی دینورزاده تیم شهرداری اردیبل را با ترکیب: وحید کارگر، نصرت غنی زاده، مهدی رمضان زاده، وحید جعفری، میرعلی سیدسلیمانی، مهدی واثق، هادی بهزاد (۴۰- علیرضا قاسمی)، حسن شوشتری، مصطفی کریمی (۶۷- ابراهیم پورافکن)، بهنام محمدزمانی و موسی شهبازی (۷۰- عباس کنددل) رهسپار این میدان کرده بود.

دقیقه ۶۴ این بازی ارسال عبدالله ناصری از جناح راست در محوطه جریمه شهرداری اردبیل به عقیل کعبی رسید تا این بازیکن جوان خوزستانی با یک شوت محکم دروازه شهرداری باز کند و با همین گل فولاد نوین موفق شد سه امتیاز دیگر به اندوخته های خود اضافه کند.

این بازی را یاسر همرنگ با کمک جواد مداح و احمدرضا فتحی قضاوت کرد و تنها ۱۰۰ نفر از این بازی دیدن کردند. فولادنوین اهواز با این پیروزی ۱۴ امتیازی شد و به رده دوم جدول رده بندی رفت.

استقلال اهواز دیگر نماینده فوتبال خوزستاندر لیگ دسته اول فوتبال کشور نیز موفق شد در یزد، تیم تربیت را با دو گل شکست دهد و صنعت نفت آبادان نیز در کرمان از تیم مس رفسنجان صدرنشین این گروه، یک امتیاز گرفت تا تیم های خوزستانی هفته ای شیرین را پشت سر بگذارند.