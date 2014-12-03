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۱۲ آذر ۱۳۹۳، ۹:۴۷

پیام قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد جهان عاری از خشونت

پیام قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد جهان عاری از خشونت

قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در مورد جهان عاری از خشونت و افراطی گری حاوی پیام هایی برای جهانیان برای مقابله با بلیه خشونت و افراط گرایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کنفرانس بین المللی جهان عاری از خشونت وافراطی گری در تاریخ 18 و 19 آذرماه سالجاری در تهران در سالگرد تصویب پیشنهاد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مورد جهان عاری از خشونت و افراطی گری در  مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ  19 آذر 1392 (10 دسامبر 2013) در قالب قطعنامه،  برگزار می‌شود.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل پشتوانه وسیع و جایگاه حقوق بین‌الملل، بسیار حائز اهمیت است.

نکات مهم و برجسته قطعنامه جهان عاری از خشونت و افراطی گری به شرح زیر است:

الف: مفهوم خشونت در این سند به گونه ای تبیین شده است که از تهدید و توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها تا نابردباری منتهی به افزاط گرایی خشن ، را مصداق اقدام های خشونت آمیزی دانسته که جان افراد بی گناه را هدف قرار داده و باعث تخریب آثار تمدنی و آواره شدن غیر نظامیان و تهدیدی علیه امنیت فردی و جمعی انسان ها است

ب: تجهیز و تسهیل جنگ ها و درگیری های مسلحانه داخلی و بین المللی و بستر سازی برای اشغال کشورها علاوه بر محتوای خشونت آمیز آنها، از عوامل مهم ایجاد و گسترش افراط گرایی خشونت آمیز است که حقوق انسان ها را نقض می کند

د: توجه به خشونت در این قطعنامه از شعار یا توصیف سیاسی صرف خارج و به صورت راهکارهای حقوقی مطرح شده است و مسئولیت و تکلیف کشورها را مورد تأکید قرار داده تا در مراحل بعد ضمانت های اجرایی جهت مواد مندرج در قطعنامه پیش بینی شوند

ر: حفظ صلح از مسئولیت های اصیل و بنیادین کشورها است که این امر چنانچه عاری از حمایت بدون تبعیض از حقوق بشر باشد، قابل تحقق نیست

س: صلح عادلانه با رعایت قواعد حقوق بشر می تواند همزیستی مسالمت آمیز ملت ها را به ارمغان آورد

ش: احترام به استقلال سیاسی و تساوی حاکمیت دولت ها بدون زیاده خواهی با تحرکات مداخله جویانه از جمله تکالیف بین المللی دولت ها است

ص: قطعنامه با در نظر گرفتن اصول قطعنامه 2625 مجمع عمومی تأکید دارد، رویه مداخله جویانه در هر کشور و یا هر شکلی ناقض روح منشور ملل متحد و صلح و امنیت بین المللی است

ع: هرگونه اقدام زورمدارانه نظامی، سیاسی یا اقتصادی ممنوع بوده و کشورها می بایست اختلاف های خود را از طریق صلح آمیز حل و فصل نمایند

ف: در مقدمه قطعنامه تعدادی اسناد بین المللی مورد اشاره قرار گرفته است که در آنها علاوه بر تلاش برای تحت سیطره در آوردن مردم یک کشور توسط کشور دیگر ، هرگونه خدشه و خلل جزئی یا کلی در وحدت ملی کشورها نیز می تواند زمینه خشونت و افراط گرایی را فراهم آورد

ق: حل اختلاف های براساس مذاکرات مبتنی بر حسن نیت به تحکیم صلح بین ملت ها کمک شایانی می کند

ک: چنانچه حقوق انسان ها به طور وقاعی و به دور از اغراض سیاسی مد نظر باشد، اقدام های ضد تروریستی و ضد سلاح های کشتار جمعی با رعایت اصول حقوق بشر ملت ها در تناقض نبوده و هیچیک دیگری را به مخاطره نمی اندازد . هر یک از اقدام های سلبی و ایجابی مقوم یکدیگر خواهند بود . مقابله با خشونت و افراط گرایی خشونت آمیز براساس حاکمیت قانون که امری پذیرفته شده توسط جمعه جهانی است امکان پذیر است

گ: جایگزین کردن تفاهم و گفتگو به جای خشونت و نابردباری از طریق آموزش

ل: آموزش روابط حقوقی صحیح بین مردم و ملت ها و تقویت احترام به کرامت انسان ها در هر مکان و زمان با رعایت اعتدال

م: احترام به مذاهب و ارزش های مذهبی و جلوگیری از توهین به این ارزش ها باعث توسعه فرهنگ صلح و عدالت و بردباری می‌شود

ه: این قطعنامه با اشاره به قطعنامه 53/243 مجمع عمومی تعهد کشورها به حل مسالمت آمیز اختلاف ها، تعهد به حق توسعه و ایجاد مهارت های گفتگو و مذاکره با حسن نیت را مورد تأکید قرار داده است

و: نهادینه شدن فرهنگ صلح در ارزش ها ، رویکردها و سبک زندگی در عرصه بین المللی

 

کد مطلب 2435040
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