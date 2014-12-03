به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم‌پور ازغدی، بعدازظهر چهارشنبه در همایش "اسلام آمریکایی، تشیع انگلیسی" كه در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، گفت: عقاید تشیع انگلیسی و تشیع اسلام ناب و حقیقی، دعوای غیر مذهب و مذهب نیست بلکه فراتر و پیچیده‌تر از حتی جبهه مارکسیسم است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بر هم زدن و دامن زدن به مشکلات و اختلافات بین مسلمانان را خیانت به دین خواند و افزود: اگر امام خمینی(ره) اسلام را به دو قسمت حقیقی و آمریكایی تقسیم كرده است به این دلیل بود كه این دو در اعتقادات و توحید با هم تفاوت دارند.

وی ادامه داد: مسلمان حقیقی، مذهب و اسلام را کاملا می‌شناسد و بر اساس روایات و قرآن عمل می‌کند اما شیعه انگلیسی از قرآن و روایات گزینشی کار انجام می دهد.

تاكید برامر به معروف باعث تفاوت امام خمینی با سایر حوزوین

رحیم پور اظهار داشت: قبل از انقلاب بیشتر دانشجویان و اساتید به فکر کسب مدرک و تفریح در زندگی بودند و عده کمی از آنها سیاسی بودند كه همان ها نیز با هم یک دست نبودند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه كرد: برخی از‌ آنها با وجود آنکه در خانواده‌ های مذهبی به دنیا آمده بودند اما به دلیل عدم آگاهی از دین اسلام و وارد نبودن به سیاست زمان خود نمی‌توانستند با گروه دیگری از سیاسیون که به صورت کامل از دین اسلام آگاهی داشتند و مبارزه درست را در کار و زندگی خود در نظر گرفته بودند، همراه شوند.

وی اظهار داشت: تفاوت امام خمینی با سایر حوزویان قبل از انقلاب در تاكید امر به معروف و نهی از منكر بود.

مهدویون قلابی از واقعیت های اسلام فرار می كنند

رحیم پور ادامه داد: مهمترین مهدویتی كه در حال حاضر مطرح شده است را می توان مهدویت قلابی نام برد، زیرا این گروه از واقعیت فرار كرده و اعتقاد دارند كه خود امام عصر(عج) جهان را تغییر می دهند.

وی ادامه داد: دسته دوم، مهدویت واقعی هستند، كه در انقلاب و زمان جنگ از جان خود گذشتند و و اعتقاد آن ها این است كه باید در مسیر اسلام گام های درستی برداشته تاظهور امام زمان محقق شود.

مهدویون واقعی متفكران انقلاب اسلامی

رحیم پور افزود: مهدویون واقعی متفكرین انقلاب اسلامی هستند، و در زمان انقلاب و جنگ تحمیلی افرادی كه دارای مهدویت قلابی بودند این عده را به تمسخر می گرفتند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان كرد: در هنگام ظهور امام عصر، ایشان فقط ۳۱۳ سرباز واقعی شیعه دارند كه امام خمینی و مقام معظم رهبری نیز جزو این عده هستند، آن حضرت با ظهور خود، حکومت‌های ظالم جهان را سرنگون خواهد کرد.

وی با اشاره به اینكه بدون مبارزه نمی‌توان عدالت را ایجاد کرد گفت: همه انبیا نیز در فضای شکنجه و مسخره‌شدن مبارزه خود را ادامه دادند تا عدالت را برقرار كنند.

مهدویون واقعی شهدا هستند

رحیم پور ازغدی در ادامه توصیف مهدویون قلابی افزود: آنها به مردم تهمت زده، دروغ می گویند و مال حرام می خورند اما مهدویون واقعی شهدا هستند، همان كسانی كه در جبهه و انقلاب قبل از هر عملیاتی زیارت و روضه می‌خوانند و جان خود را بی‌ادعا برای دفاع از سرزمین خود گذاشتند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: شفاعت اهل بیت شامل افرادی که اهل وظیفه نیستند نمی‌شود، راه اضطراری نیز برای فرار از عدالت الهی وجود ندارد و باید دانست كه در شفاعت اهل بیت(ع) تبعیضی در میان نیست و بر اساس آیات قرآن کریم شفاعت اهل بیت فقط به اذن خدا و دقیقا در راستای عدالت انجام می‌شود در حالی كه اسلام آمریکایی خلاف این را می گوید.

عدم پذیرش حقیقت در اسلام آمریكایی

رحیم‌پور ازغدی بیان داشت: امامان وقتی از سوی خدا در شرایطی قرار گرفتند که باید برای حفظ اسلام صلح کنند و یا حتی مبارزه انجام دهند، از اهداف اسلام حقیقی اطلاع داشتند بنابراین اسلام آمریکایی این حقیقت را نمی‌تواند بپذیرد و تلاش می‌کند تصویر نادرستی از شیعیان را ارائه بدهد.

وی ادامه داد: امام صادق (ع) فرموده‌اند شیعه واقعی کسی است که مراقب آبروی ما باشد، بنابراین شیعه حقیقی شهروندی است که به نحوی زندگی کند که در خانواده و اجتماع آبروی امامان را حفظ نماید.