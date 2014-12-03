به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد مروی شامگاه چهارشنبه در نشست دورهای اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم اظهار کرد: نقد مبانی فکری گروههای تکفیری بحث پردامنهای است که میطلبد آکادمیهای علمی برای این بحث وجود داشته و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
وی شناخت مبانی فکری تکفیریها را مقدمه نقد مبانی فکری این گروه دانست و تاکید کرد: از قرن چهارم جمعی در بین کسانی که خود را عالم میدانستند پیدا شدند که تعبیر علمای علم کلام و عقاید و تاریخ از آنها به «حشویه» است.
این عضو جامعه مدرسین گفت: در قرن هفتم ابن تیمیه افکار حشویه را با اصول و مطالب خودش ساماندهی و مدلدار کرد. در قرن دوازدهم محمد ابن عبدالوهاب با مطالعه افکار ابن تیمیه تحت تاثیر این افکار قرار گرفت و آن را مطرح کرد.
نمای گروههای تکفیری در رحم وهابیت است
حجتالاسلام مروی تاکید کرد: تمام گروههای تکفیری که امروز در جای جای جهان اسلام سر برافراشتهاند و افکار خودشان را مطرح میکنند، بلاشبهه منشا نشو و نمای آنها رحم وهابیت است.
وی با بیان اینکه امروز وهابیت طراحی فرار به جلو را مطرح کرده است، تصریح کرد: امروز که وهابیت میبیند ممکن است نخبگان جهان اسلام بیدار شوند و موضع گیری میکنند، میخواهند از تکفیریها برائت کنند ولی گروههای مختلف تکفیری که در میدان مبارزه فعال هستند سه موتور محرکه آنها که فکر و سلاح و پول است از وهابیت میباشد.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: روش مبارزهای که داعش و جبهه النصره و سایر گروههای تکفیری در پیش گرفتهاند مدل و روش فکری و اجرایی وهابیت است و اگر امروز در مبارزه با تکفیریها از نقش وهابیت غفلت کنیم، دم افعی را میزنیم ولی این افعی دوباره خودش را بازسازی میکند و با سر نیش میزند.
جنایات داعش حرکت جدیدی نیست
وی با تاکید بر اینکه حرکتهای امروز داعش با مسلمانان یک حرکت جدیدی نیست، اظهار کرد: اگر امروز توجه مرجعیت شیعه در عراق و تلاشهای عظیم جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با این گروه نبود، جنایات گسترده وهابیها در گذشته تکرار میشد.
حجتالاسلام مروی ادامه داد: امروز هر گلولهای از تکفیریها شلیک میشود و به قلب یا پیشانی مسلمانان اصابت میکند حاصل تفکر مفتیهای افراطی وهابی همچون «عبدالعزیز بن باز» است. این مفتی تندرو در کتاب خود، تمام علمای عالم که معتقد به حرکت زمین هستند را تکفیر کرد. همین فکر می گوید تقریب مسلمانان معنا ندارد و این فکر است امروز اسلحه و پول به دست گرفته و در همه جهان اسلام گسترش پیدا کرده است.
این عضو جامعه مدرسین به بلاهایی که وهابیها بر سر تقلید و اجتهاد آوردهاند اشاره کرد و افزود: آنها در پوشش فتح باب اجتهاد، ریشه اجتهاد را زدند و ریشه این فکر را تکفیر کردند و همه شرایط مهم اجتهاد را از بین بردند.
وی اضافه کرد: امروز دهها هزار مجتهد این گونه را در دنیای اسلام میبینید که اگر پول و اسلحه به دست آنها برسد نقش داعش را بازی میکنند.
پیام علمای شیعه به اهل سنت
حجتالاسلام مروی به برگزاری کنگره جهانی جریانهای تکفیری اشاره کرد و افزود: علمای شیعه از بزرگان اهل سنت برای شرکت در این کنگره دعوت کردند که این دعوت از روی ضعف نبود، بلکه علمای شیعه پیام داشتند که این مصیبت بزرگی که در جهان اسلام اتفاق افتاد آیا سکوت و نرمش و تائید برخی از علمای اهل سنت سبب این مسئله نشد؟ اگر چنانچه اندیشمندان در برابر اینها قیام میکردند آیا به اینجا میرسیدیم؟
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