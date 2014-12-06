مشکل آب شرب ۱۲ روستای کوهدشت برطرف شد

کامران یوسفوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش از این آب شرب مناطق کشماهور و پریان کوهدشت از طریق تانکرهای آب تهیه می شد، گفت: با حفر یک چاه به عمق ۱۲۰ متر و با آب دهی ۱۲ لیتر در ثانیه مشکل آب شرب هفت روستای منطقه کشماهور برطرف شد.

یوسفوند اعتبار حفر این چاه را ۱۲۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: روستاهای کشماهور تا قبل از حفراین چاه به دلیل افت سطح آب های زیر زمینی با کمبود شدید آب شرب روبه رو بودند اما براساس بازدیدهای میدانی انجام گرفته، باحفر این چاه مشکل آب شرب این روستاها به کلی رفع شده است.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان کوهدشت همچنین از حفر یک حلقه چاه در منطقه پریان اله مراد خبر داد و اظهار داشت: یک حلقه چاه به عمق ۱۲۰ متر و با میزان آبدهی ۳۰ لیتر در ثانیه در این منطقه با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان احداث شده است.

وی ادامه داد: با حفر این چاه آب و اجرای خط برق به طول ۴۰۰ متر و اجرای پست ۱۰۰ کیلووات برق، مشکل کمبود آب شرب در پنج روستای منطقه پریان اله مراد رفع شد.

یوسفوند افزود: میزان آبدهی این چاه دوبرابر میزان آب مورد نیاز منطقه است.