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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

آغاز موج بازگشت زائران؛ تردد از مرز خسروی به ۶۶۲ هزار نفر رسید

آغاز موج بازگشت زائران؛ تردد از مرز خسروی به ۶۶۲ هزار نفر رسید

کرمانشاه- معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از آغاز موج بازگشت زائران اربعین از مرز خسروی خبر داد و گفت: مجموع تردد از این پایانه مرزی از ابتدای طرح به ۶۶۱هزار و ۹۷۰نفر رسیده است.

سرهنگ افشین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز موج بازگشت زائران اربعین از مرز رسمی خسروی خبر داد و اظهار کرد: با افزایش ورود زائران به کشور، روند بازگشت از عتبات عالیات شتاب گرفته و پیش‌بینی می‌شود این روند در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به آمار تردد ثبت شده در شبانه‌روز گذشته، افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۵ هزار و ۹۲۴ نفر از مرز خسروی تردد کرده‌اند که از این تعداد ۶۱ هزار و ۴۱۳ نفر وارد کشور شده و ۴۴ هزار و ۵۱۱ نفر نیز از این مرز خارج شده‌اند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه ترددهای اربعین همچنان با نظم و روانی مناسب در حال انجام است، تصریح کرد: افزایش تعداد ورودها نسبت به خروج‌ها نشان می‌دهد موج بازگشت زائران از مرز خسروی آغاز شده و در روزهای آینده بر حجم ورود زائران افزوده خواهد شد.

سرهنگ میرزایی در ادامه مجموع تردد ثبت شده از ابتدای ماه محرم (۲۶ خرداد) تا پایان روز شانزدهم صفر را ۶۶۱ هزار و ۹۷۰ نفر اعلام کرد و گفت: از این میزان، ۴۷۵ هزار و ۱۵۳ نفر از مرز خسروی از کشور خارج شده و ۱۶۸ هزار و ۸۱۷ نفر نیز از طریق این مرز وارد کشور شده‌اند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل پلیس برای مدیریت ترددهای اربعین، خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی با استقرار در محورهای منتهی به مرز و پایانه خسروی، در تلاش هستند تا با مدیریت ترافیک و تأمین امنیت، بازگشت زائران به کشور با آرامش، نظم و ایمنی کامل انجام شود.

کد مطلب 6905200

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