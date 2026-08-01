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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

۴۷ واحد مسکونی در محله چاه‌تنگو قشم بر اثر حمله دشمن خسارت دیده است

۴۷ واحد مسکونی در محله چاه‌تنگو قشم بر اثر حمله دشمن خسارت دیده است

قشم - فرماندار قشم گفت: برآورد اولیه خسارت وارد شده به ۴۷ واحد مسکونی در محله چاه‌تنگو بر اثر اصابت موشک آمریکا، ۱۰۰ میلیارد ریال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری، اظهار کرد: برآورد اولیه خسارت وارد شده به ۴۷ واحد مسکونی در محله چاه‌تنگو بر اثر اصابت موشک آمریکا ۱۰۰ میلیارد ریال است.

وی افزود: این رقم قطعی نیست و بررسی‌های کارشناسی برای برآورد نهایی خسارت همچنان ادامه دارد.

فرماندار قشم، بیان کرد: در بازدید روز شنبه خسارت ۴۷ واحد مسکونی شامل چهار واحد احداثی و ۴۳ واحد تعمیری ثبت و برای جبران خسارت آنها ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

امیرتیموری، تصریح کرد: همچنین خسارت وارد شده به هفت دستگاه خودروی آسیب دیده نیز در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های مسئول روند بازسازی و حمایت از آسیب دیدگان را آغاز کرده‌اند.

کد مطلب 6905186

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