به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری، اظهار کرد: برآورد اولیه خسارت وارد شده به ۴۷ واحد مسکونی در محله چاهتنگو بر اثر اصابت موشک آمریکا ۱۰۰ میلیارد ریال است.
وی افزود: این رقم قطعی نیست و بررسیهای کارشناسی برای برآورد نهایی خسارت همچنان ادامه دارد.
فرماندار قشم، بیان کرد: در بازدید روز شنبه خسارت ۴۷ واحد مسکونی شامل چهار واحد احداثی و ۴۳ واحد تعمیری ثبت و برای جبران خسارت آنها ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است.
امیرتیموری، تصریح کرد: همچنین خسارت وارد شده به هفت دستگاه خودروی آسیب دیده نیز در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت و دستگاههای مسئول روند بازسازی و حمایت از آسیب دیدگان را آغاز کردهاند.
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