به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکبری فضلی ظهر امروز شنبه در حاشیه جلسه ساخت مسکن مددجویان بهزیستی خوزستان، بیان کرد: امروز جلسه مشترکی با مدیرکل بهزیستی استان و همکاران این مجموعه در خصوص اجرای طرح جدید مسکن «خانه امید» برگزار و تصمیمات خوبی برای آغاز روند اجرایی این طرح گرفته شد.

وی گفت: طبق اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهیه مسکن برای افراد فاقد مسکن از اولویت های اصلی این نهاد است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان ادامه داد: طبق مصوبات جدید شورای مرکزی بنیاد مسکن و تفاهم نامه مشترک با بهزیستی کشور، سهمیه ای برای خوزستان مشخص شد که طبق آن حدود ۴۶۵ واحد ویژه مددجویان تحت پوشش بهزیستی سطح خوزستان اختصاص یافت.

اکبری فضلی عنوان کرد: عملیات تشکیل پرونده، عقد قرارداد, معرفی به بانک در خصوص افراد واجد شرایط پس از هماهنگی با بهزیستی خوزستان انجام می شود. همچنین انتخاب اکیپ های اجرایی توسط مردم صورت می گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که عملیات اجرایی ۴۶۵ واحد به زودی آغاز شود و واحدهای نیمه‌تمام باقی مانده‌ نیز به مرحله تکمیل و بهره‌برداری برسند.