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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۵

شورای نظارت از مستندهای «ثریا» قدردانی کرد

شورای نظارت از مستندهای «ثریا» قدردانی کرد

شورای نظارت صداوسیما از عوامل تولید و پخش مستندهای «شکار روباه»، «رو در رو با شیطان» و «7 دقیقه تا تل آویو» توسط برنامه «ثریا» تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما طی نامه ای از عوامل برنامه «ثریا» که چهارشنبه شب ها به پخش می رسد و مدیریت شبکه اول سیما بدلیل تهیه و پخش مستندهای سه گانه «شکار روباه»، «رو در رو با شیطان» و «7 دقیقه تا تل آویو» تقدیر کرد که متن نامه را در زیر می خوانید.

«بر اساس گزارش کارشناسان شورای نظارت با توجه به «نمایش توانمندی های دفاعی کشور» و «طرح مسائل حساسی همچون مبارزه مسلحانه مستقیم علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی» در قالبی هنرمندانه و جذاب که غرور و عزتمندی را در مخاطبان بر می انگیزد و بر فضای رسانه ای جهان اثرگذاری «قدرت آفرین» دارد و در بازدارندگی دشمنان نیز موثر واقع می شود این مستندها قابل تقدیر بوده است.»

کد مطلب 2436742
عطیه موذن

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