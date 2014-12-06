شورای نظارت از مستندهای «ثریا» قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما طی نامه ای از عوامل برنامه «ثریا» که چهارشنبه شب ها به پخش می رسد و مدیریت شبکه اول سیما بدلیل تهیه و پخش مستندهای سه گانه «شکار روباه»، «رو در رو با شیطان» و «7 دقیقه تا تل آویو» تقدیر کرد که متن نامه را در زیر می خوانید.

«بر اساس گزارش کارشناسان شورای نظارت با توجه به «نمایش توانمندی های دفاعی کشور» و «طرح مسائل حساسی همچون مبارزه مسلحانه مستقیم علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی» در قالبی هنرمندانه و جذاب که غرور و عزتمندی را در مخاطبان بر می انگیزد و بر فضای رسانه ای جهان اثرگذاری «قدرت آفرین» دارد و در بازدارندگی دشمنان نیز موثر واقع می شود این مستندها قابل تقدیر بوده است.»