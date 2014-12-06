دانشگاه شریف دانشجویان کشورهای اسلامی را بورس می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسه نشست‌های تبیین قیام امام حسین(ع) و نهضت عاشورا با تلاش اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری هرسه شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء(در طول ماه‌های محرم و صفر) در دانشگاه‌های مختلف تهران در حال برگزاری‌ است.

در این نشست‌ها که با حضور دانشجویانی از کشورهایی چون؛ عراق، لبنان، تاجیکستان، رومانی، ترکیه و... برگزار می‌شود، قیام امام حسین(ع) و نهضت عاشورا مورد بررسی و تبیین قرار می‌گیرد.

بنا بر این گزارش؛ در پنجمین نشست از این سلسله نشست‌ها، که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد . دکتر میرعمادی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، گفت: لازم است که ما کشورهای اسلامی رابطه‌ بسیار نزدیکتری با یکدیگر داشته باشیم و بین خود برادری و دوستی برقرار کنیم، چرا که نتیجه این ارتباط و دوستی به خودمان خواهد رسید و امنیت بیشتری خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد؛ به همین منظور دانشگاه صنعتی شریف قصد دارد به تعدادی از دانشجویان غیر ایرانی از کشورهای اسلامی بورس تحصیلی بدهد تا بین ایران و کشورهای اسلامی دوستی و برادری بیشتری ایجاد شود.

دکتر میرعمادی در ادامه به جایگاه علمی دانشگاه شریف اشاره کرد و افزود: همانطور که می‌دانید دانشگاه شریف یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور است و هرساله میزبان المپیادی‌ها و نفرات برتر کنکور است. خوشحال خواهیم شد که میزبان دانشجویان غیرایرانی از سایر کشورها نیز باشیم.