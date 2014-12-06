به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «کرانه» با هدف بررسی موسیقی‌های کلاسیک، فیلم، کودک و شاخه‌های هنر تجسمی، شنبه‌ها ساعت 23:15 روی آنتن می‌رود و روز بعد ساعت 15 باز پخش می‌شود.

این برنامه با دربرگیری بخش‌های گفتگو با مهمان، معرفی آثار و اخبار آثار جدید، فرم و محتوای خاصی دارد و مخاطبان می‌توانند شاهد گفتگوی تلفنی با کارشناسان هنر‌های تجسمی‌ باشند.

بهرام دهقانیار از موسیقی‌دانان و آهنگساران ایرانی در زمینه ساخت موسیقی متن برای فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی و همچنین ساخت ملودی و تنظیم ترانه است که آثار او برای مردم بسیار شناخته شده تر از نام و تصویر او است.

آشنایی او با موسیقی و ساز تخصصی‌اش پیانو به دوران خردسالی باز می‌گردد. دهقانیار از ۷ سالگی فراگیری پیانو را آغاز کرد و دروس تئوری را نزد مهران روحانی و ردیف نوازی موسیقی را نزد اسماعیل دیبا (از شاگردان مرتضی خان محجوبی) فرا گرفت. وی سال 68 به آلمان سفر کرد و تا ۱۳۷۳ در کنسرواتوار فرانکفورت تحصیلات موسیقی را در رشته‌های پیانو و آهنگسازی ادامه داد و سپس به ایران بازگشت. به گفته خودش اصل کار موسیقیائی وی به ۳ سبک اصلی خلاصه می‌شود: دوران کودکی، کلاسیک، بعد از انقلاب.

این آهنگساز و نوازنده پیانو از پیشگامان موسیقی الکترونیک در ایران است و برای نمونه می‌توان از موسیقی سریال «همسران» نام برد که در آن دوره چه از لحاظ سبک موسیقیایی و چه از لحاظ تکنیک تولید، پیشگام بود.