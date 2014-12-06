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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۰

کوروش تهامی در «کرانه» میزبان آهنگساز «همسران» می‌شود

کوروش تهامی در «کرانه» میزبان آهنگساز «همسران» می‌شود

برنامه «کرانه» با اجرای کوروش تهامی امشب برای بررسی موسیقی کودک، میزبان بهرام دهقانیار آهنگساز و نوازنده پیانو است.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «کرانه» با هدف بررسی موسیقی‌های کلاسیک، فیلم، کودک و شاخه‌های هنر تجسمی، شنبه‌ها ساعت 23:15 روی آنتن می‌رود و روز بعد ساعت 15 باز پخش می‌شود.

این برنامه با دربرگیری بخش‌های گفتگو با مهمان، معرفی آثار و اخبار آثار جدید، فرم و محتوای خاصی دارد و مخاطبان می‌توانند شاهد گفتگوی تلفنی با کارشناسان هنر‌های تجسمی‌ باشند.

بهرام دهقانیار از موسیقی‌دانان و آهنگساران ایرانی در زمینه ساخت موسیقی متن برای فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی و همچنین ساخت ملودی و تنظیم ترانه است که آثار او برای مردم بسیار شناخته شده تر از نام و تصویر او است.

آشنایی او با موسیقی و ساز تخصصی‌اش پیانو به دوران خردسالی باز می‌گردد. دهقانیار از ۷ سالگی فراگیری پیانو را آغاز کرد و دروس تئوری را نزد مهران روحانی و ردیف نوازی موسیقی را نزد اسماعیل دیبا (از شاگردان مرتضی خان محجوبی) فرا گرفت. وی سال 68 به آلمان سفر کرد و تا ۱۳۷۳ در کنسرواتوار فرانکفورت تحصیلات موسیقی را در رشته‌های پیانو و آهنگسازی ادامه داد و سپس به ایران بازگشت. به گفته خودش اصل کار موسیقیائی وی به ۳ سبک اصلی خلاصه می‌شود: دوران کودکی، کلاسیک، بعد از انقلاب.

این آهنگساز و نوازنده پیانو از پیشگامان موسیقی الکترونیک در ایران است و برای نمونه می‌توان از موسیقی سریال «همسران» نام برد که در آن دوره چه از لحاظ سبک موسیقیایی و چه از لحاظ تکنیک تولید، پیشگام بود.

کد مطلب 2436973

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