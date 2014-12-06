به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی آقایان روستائی استان اصفهان در شهرستان کاشان پیگیری شد.
کاشان میزبان شهرستان های منطقه سه بود که تیمهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، شاهین شهر و نایین با هم به رقابت پرداخته و آقایان روستایی منطقه سه در چهار رشته طناب کشی، دال پلان، لی لی و دویدن با گونی با هم به رقابت پرداختند.
در رشته دال پلان تیمهای آران و بیدگل و شاهینشهر به جمع هشت تیم صعود کرده و در رشته لی لی تیم کاشان با اعضای علی اسدیپور، مهدی خرمی و مجید کاظمیان و تیم اردستان با حضور رضا عسگری، سعید فروپی و امید خدابخشی به دور بعدی راه یافتند.
تیمهای کاشان و اردستان در رشته دویدن با گونی به دور بعدی صعود کرده و در رشته طنابکشی نیز تیمهای کاشان و آران و بیدگل راهی مرحله بعدی ششمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان شدند.
مناطق چهارگانه ششمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان
شهرستانهای فریدن، خوانسار، فریدونشهر، چادگان، بوئین و میاندشت و گلپایگان به میزبانی شهرستان فریدن روز جمعه ۳۰ آذر، میزبان منطقه یک این رقابتها است.
همچنین منطقه دو رقابتها نیز شامل شهرستانهای نجفآباد، تیران و کرون، اصفهان، خمینیشهر، برخوار و خور و بیابانک به میزبانی شهرستان نجفآباد بوده و رقابت آن هفتم آذر برگزار شد.
در منطقه سه رقابتها کاشان، آران و بیدگل، اردستان، شاهینشهر، نطنز و نائین به میزبانی شهرستان کاشان روز جمعه به رقابت پرداختند.
همچنین منطقه رقابتها که شامل شهرستانهای شهرضا، مبارکه، لنجان، فلاورجان، سمیرم و دهاقان بوده روز جمعه ۵ آذر به میزبانی شهرستان شهرضا ادامه مسابقات را برگزار میکنند.
از هرمنطقه تیمهای اول و دوم در هر رشته به مرحله نهایی مسابقات صعود کرده و مرحله نهایی ششمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان در ایام الله دهه فجر برگزار میشود.
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