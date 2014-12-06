  1. استانها
  2. اصفهان
۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۴

با مشخص شدن افراد برگزیده؛

مرحله نهایی ششمین المپیاد ورزشی روستائیان اصفهان دهه فجر برگزار می‌شود

مرحله نهایی ششمین المپیاد ورزشی روستائیان اصفهان دهه فجر برگزار می‌شود

اصفهان – با مشخص شدن افراد برگزیده، مرحله نهایی ششمین المپیاد ورزشی روستائیان اصفهان دهه فجر در استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی آقایان روستائی استان اصفهان در شهرستان کاشان پیگیری شد.

کاشان میزبان شهرستان های منطقه سه بود که تیم‌های کاشان، آران و بیدگل، اردستان، شاهین شهر و نایین با هم به رقابت پرداخته و آقایان روستایی منطقه سه در چهار رشته طناب کشی، دال پلان، لی لی و دویدن با گونی با هم به رقابت پرداختند.

در رشته دال پلان تیم‌های آران و بیدگل و شاهین‌شهر به جمع هشت تیم صعود کرده و در رشته لی لی تیم کاشان با اعضای علی اسدی‌پور، مهدی خرمی و مجید کاظمیان و تیم اردستان با حضور رضا عسگری، سعید فروپی و امید خدابخشی به دور بعدی راه یافتند.

تیم‌های کاشان و اردستان در رشته دویدن با گونی به دور بعدی صعود کرده و در رشته طناب‌کشی نیز تیم‌های کاشان و آران و بیدگل راهی مرحله بعدی ششمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان شدند.

مناطق چهارگانه ششمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان

شهرستان‌های فریدن، خوانسار، فریدونشهر، چادگان، بوئین و میاندشت و گلپایگان به میزبانی شهرستان فریدن روز جمعه ۳۰ آذر، میزبان منطقه یک این رقابت‌ها است.

همچنین منطقه دو رقابت‌ها نیز شامل شهرستان‌های نجف‌آباد، تیران و کرون، اصفهان، خمینی‌شهر، برخوار و خور و بیابانک به میزبانی شهرستان نجف‌آباد بوده و رقابت آن هفتم آذر برگزار شد.

در منطقه سه رقابت‌ها کاشان، آران و بیدگل، اردستان، شاهین‌شهر، نطنز و نائین به میزبانی شهرستان کاشان روز جمعه به رقابت پرداختند.

همچنین منطقه رقابت‌ها که شامل شهرستان‌های شهرضا، مبارکه، لنجان، فلاورجان، سمیرم و دهاقان بوده روز جمعه ۵ آذر به میزبانی شهرستان شهرضا ادامه مسابقات را برگزار می‌کنند.

از هرمنطقه تیم‌های اول و دوم در هر رشته به مرحله نهایی مسابقات صعود کرده و مرحله نهایی ششمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان در ایام الله دهه فجر برگزار می‌شود.

کد مطلب 2436989

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها