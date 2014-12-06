رمان "چهار زن" نقد می شود/ "چهار زن" برگزیده اول رمان ماندگار

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رمان "چهار زن" به نویسندگی محمد اسماعیل حاجی علیان که به تازگی از سوی نشر آموت به زیور طبع آراسته شده طی مراسمی با حضور محمد رضا گودرزی و خانم جعفریان از منتقدان برجسته کشور، جمعی از نویسندگان، هنرمندان و منتقدان در کانون ادبیات ایران مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

وی با یادآوری اینکه این رمان که برگزیده اول در نخستین دوره رمان ماندگار است بر پایه دو مضمون اصلی استوار است افزود: یکی از معضلات جامعه ما متاسفانه تهمت زدن به دیگران و سهل پنداشتن این امر است که عواقب آن در زندگی ما و دیگران تاثیر گذار است که این معضل دستمایه مضمونی این اثر است.

دانایی خاطرنشان کرد: لایه دیگر مضمونی اثر به این نظریه علمی اشاره دارد که ذهن هر ایرانی مثل خانه های سنتی از بخش های مختلفی نظیر اندرونی، بیرونی، حیاط پسران، حیاط دختران و سرداب تشکیل شده و کارکرد هر کدام در زندگی مربوط به کدام اعمال و رفتارمان می شود.

به گفته دانایی، این رمان دارای نثری روان و از تکنیک های متفاوت داستان نویسی برخوردار است تا کمترین خستگی را به مخاطب تحمیل کند.

وی با اظهار اینکه رمان "چهار زن" در ۳۰۴ صفحه و از سوی انتشارات آموت روانه بازار شده که سومین رمان چاپ شده محمد اسماعیل حاجی علیان محسوب می شود تصریح کرد: از همین نویسنده در نشر آموت رمان "سمفونی بابونه های سرخ" و مجموعه داستان "قربونی" چاپ شده است.

رئیس حوزه هنری استان سمنان افزود: "چهار زن" رمانی خواندنی و پرکشش و قدرتمند با قلمی روان است که با اولین رمانش توانست پیش از انتشار کتاب، برنده جایزه رمان اول ماندگار شود گرچه این رمان سال‌ها در انتظار مجوز باقی ماند و پیش از این رمان، رمان "سمفونی بابونه‌های سرخ" از حاجی‌علیان روانه بازار کتاب شد.

دانایی خاطرنشان کرد: جلسه نقد و بررسی رمان "چهار زن" ساعت ۱۶:۳۰ روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه سالجاری در محل کانون ادبیات ایران واقع در تهران برگزار خواهد شد.

دانایی، مجموعه داستان کوتاه "قربونی"، رمان "ایوار"، رمان "سمفونی بابونه های سرخ"، مجموعه داستان "اگه زنش بشم می تونم شمر رو بغل کنم"، داستان "آب مسموم است"، مجموعه داستان کوتاه "آدمک چوبی سوت بلبلی" و کتاب پژوهشی "داستان های عامیانه استان سمنان" را از دیگر آثار منتشر شده به قلم محمد اسماعیل حاجی علیان ذکر کرد.

به گفته وی، مجموعه داستان طنز "سی و یک روز و پنچ انگشت"، رمان "مقام گورخانه" و دفتر دوم کتاب پژوهشی داستان های عامیانه استان سمنان با عنوان "متل ها و ترانه ها" از دیگر آثار این نویسنده موفق استان است که در آینده منتشر خواهد شد.

رمان "چهار زن" نوشته‌ محمداسماعيل حاجي عليان در ۳۰۴ صفحه در قطع رقعی و با قیمت ۱۵ هزار تومان از سوی نشر آموت منتشر و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.