به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه امام‌جمعه نقده با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان ‌غربی، اعضای شورای تأمین و شورای اداری، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مردم روز پنجشنبه برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه با اشاره به جایگاه رفیع نماز جمعه گفت: نماز جمعه، قلب فرهنگی هر شهر است و همین موضوع، وظیفه و مسئولیت امام جمعه را دشوار و سنگین می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در آیین تکریم و معارفه امام جمعه شهرستان نقده، افزود: امام جمعه باید خود اهل تقوا باشد و مردم را نیز به تقوا دعوت کند و بهترین امام جمعه کسی است که تقوا را در خودش ایجاد کند و در منطقه خودش نیز این فرهنگ را نهادینه سازد.

وی با تاکید بر نقش کلیدی امام جمعه در همگرایی، همدلی و وحدت‌آفرینی میان مسئولان و اقشار مختلف جامعه، خاطرنشان کرد: امام جمعه نقش بی‌بدیلی در همگرایی مسئولان، ایجاد همدلی و وحدت‌آفرینی در جامعه دارد و این رسالت، نیازمند هوشمندی، صبر، تدبیر و تقوای ویژه‌ای است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به اهمیت و جایگاه والای نماز جمعه، تصریح کرد: نماز جمعه از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به عنوان پایگاهی برای بصیرت‌افزایی، روشنگری و حل مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرها نقش‌آفرینی کند.

وی تصریح کرد: تاثیرگذاری امام جمعه در جامعه، زمانی به اوج می‌رسد که مردم او را به عنوان یک الگوی عملی در زمینه تقوا و دینداری بپذیرند.