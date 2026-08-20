پایان هفته نخست لیگ برتر فوتسال با توقف مدعی قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته نخست لیگ برتر فوتسال آقایان با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید.





در یکی از مهم‌ترین دیدارهای هفته نخست سن‌ایچ ساوه در خانه مقابل گیتی‌پسند اصفهان به تساوی ۲ بر ۲ رسید.



گیتی‌پسند در این مسابقه توسط علی اکرمی و سعید احمدعباسی به گل رسید اما گل‌های سن ایچ را اکبر کاظمی و جواد بدرخانی بثمر رساندند تا تقابل دو تیم در نهایت با تقسیم امتیازات به پایان برسد.



در دیگر دیدار مهم روز دوم گهرزمین سیرجان در خانه با یک گل از سد شهرداری ساوه گذشت.



تک گل این مسابقه را حسین طیبی کاپیتان و ستاره باتجربه گهرزمین به ثمر رساند تا سه امتیاز ارزشمند برای نماینده سیرجان ثبت شود.



نتایج کامل هفته نخست به شرح زیر است:



*مس سونگون ورزقان ۴ _ پردیس شهید شیری قزوین صفر



*پالایش نفت اصفهان صفر _ نگین تندیس قرچک صفر



*دائم‌پناه مشهد صفر _ فولاد زرند یک



*سن‌ایچ ساوه ۲ _ گیتی‌پسند اصفهان۲



*دلسوختگان قم ۲ _ پالایش نفت شازن۲



*گهرزمین سیرجان یک _ شهرداری ساوه صفر



*فولاد هرمزگان صفر _ پالایش نفت بندرعباس۲