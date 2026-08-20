به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی اندرانی شامگاه پنجشنبه در یادواره شهدای روستای ملاخیل هزارجریب نکا با عنوان یاد یاران و گرامیداشت اربعین رهبر شهید، با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: از دل مجالس شهدا، حماسه سیدالشهدا(ع) و فرهنگ ایثار و شهادت بازگو می‌شود و برگزاری این یادواره‌ها زمینه‌ساز تداوم مسیر و تربیت رهروان شهدا است.

وی با بیان اینکه یک‌هزار و ۸۰۰ شهید از شرق مازندران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، افزود: اگر امروز به فرهنگ ایثار و شهادت افتخار می‌کنیم، محصول تربیت در مکتب سیدالشهدا(ع) است و ما جاماندگان این مکتب هستیم؛ بنابراین امروز تکلیف ماست که این مسیر را ادامه دهیم.

شریعتی با اشاره به اینکه کشور امروز حاصل مجاهدت و ایثار شهدا است، تصریح کرد: اگر امروز این کشور به دست من و شما رسیده است، به برکت مجاهدت شهدا است؛ شهدایی که از دامنه و پایین قله حرکت کردند، در پیچ‌ و خم‌های مسیر ایستادند و در نهایت به قله رسیدند و جان خود را در این راه تقدیم کردند.

وی با تأکید بر اینکه امروز دو مسیر پیش روی جامعه قرار دارد، گفت: امروز دو راه بیشتر وجود ندارد؛ راه ذلت یا راه ایستادگی و شهادت که جوانان باید پای آرمان‌های امام شهیدمان بایستند و مراقب باشند غفلت و دلبستگی‌های دنیوی آنان را از این مسیر دور نکند.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت مسئولان در قبال مردم اظهار کرد: وظیفه ما این است که تا پایان دوران خدمتگزاری در کنار مردم باشیم در این راستا نباید روستایی بدون جاده و آب وجود داشته باشد و نباید کوچه‌پس‌کوچه‌های خاکی و محرومیت، سهم بخشی از مردم باشددر مسیر خدمت نباید تبعیض داشته باشیم.

وی افزود: مطالبه ما در این مسیر، خدمت به مردم و ادامه راه جهاد و ایستادگی در برابر دشمن است و باید در این مسیر به مردم و جهادگران کمک کنیم.

شریعتی با اشاره به فعالیت‌های بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی در عرصه خدمت‌رسانی به مردم گفت: بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی همواره در میدان خدمت حضور داشتند و یکی از دستاوردهای ارزشمند رهبر کبیر انقلاب، شکل‌گیری جهاد سازندگی و نهادینه شدن فرهنگ خدمت و جهاد در جامعه بود.

روحیه جهادی در بسیج جاری است

وی افزود: روحیه جهادی امروز در بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی در عرصه‌های مختلف جاری و ساری است و در دوران مسئولیتم در بسیج سازندگی مازندران، طی ۶ سال، حدود ۶ هزار پروژه محرومیت‌زدایی در استان اجرا شد.

شریعتی با بیان اینکه این اقدامات در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگی، بهداشت و درمان و محرومیت‌زدایی انجام شده است، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، ترویج و تکثیر روحیه جهادی در جامعه است؛ چراکه این ملت شکست‌ناپذیر است و ایثار، هماهنگی، همدلی و وحدت از مهم‌ترین عوامل اقتدار آن به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حضور جهادگران در حوادث و بحران‌ها خاطرنشان کرد: هر زمان مردم در شرایط سخت و زیر آوار نیازمند کمک بودند، گروه‌های جهادی و جهادگران در کنار آنان حاضر شدند و بسیجیان و سپاهیان با روحیه ایثار، جان خود را برای آرامش و آسایش مردم سپر کردند.

شریعتی ادامه داد: در جریان سیل‌ها و زلزله‌ها نیز شمار زیادی از واحدهای مسکونی دچار آسیب شد که جهادگران و گروه‌های جهادی با حضور در میدان به کمک مردم آمدند و این شجره طیبه را ادامه دادند.

وی با اشاره به همزمانی یادواره‌های شهدا با اربعین رهبر شهید اظهار کرد: امسال یادواره‌های شهدا با اربعین رهبر شهید همزمان شده است و بسیار تلخ و غم‌انگیز است که نام رهبرمان را با عنوان شهید بر زبان بیاوریم.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی افزود: رهبر شهید ما در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی ایستاد؛ انسانی مجاهد که با همه وجود و جلوتر از ما برای حفظ و حراست از کشور گام برداشت و مزد مجاهدت خود را با شهادت دریافت کرد.

شریعتی با اشاره به ۳۷ سال دوران رهبری رهبر شهید بیان کرد: ایشان در این سال‌ها درس‌های بزرگی به ملت ایران دادند و امروز که عزادار رهبر شهیدمان هستیم، باید ببینیم از این رهبر چه درس‌هایی گرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه دشمن همواره تلاش می‌کند دستاوردهای امام شهید و رهبر شهیدمان را مخدوش کند، گفت: دانش‌آموز خوب کسی است که از معلم خود درس بگیرد؛ ما نیز باید دستاوردهای امام و رهبر شهیدمان را بشناسیم و اجازه ندهیم دشمن واقعیت‌های این کشور را تحریف کند.

شریعتی با اشاره به بخشی از دستاوردهای عمرانی در شرق مازندران تصریح کرد: امروز بیش از پنج هزار کیلومتر راه آسفالته در همین مناطق شرق مازندران داریم که بخشی از آثار اقدامات و خدمات انجام‌شده در سال‌های گذشته است.

وی با تأکید بر اینکه رهبر شهید همواره به نسل جوان امید می‌داد، گفت: ایشان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور را برجسته می‌کردند و امروز جوانان این مملکت از دل همین تنگناها، توانمندی‌های دفاعی کشور را به نمایش گذاشته و موشک‌های ما به سمت دشمنان شلیک می‌شود.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه امروز در حوزه دفاعی نشان می‌دهیم، یک به صد است و ظرفیت واقعی کشور بسیار بیشتر از این است؛ رهبر شهید آن‌قدر برای دفاع از کشور و فراهم کردن امکانات دفاعی تلاش کرد که امروز می‌توانیم سال‌ها در برابر دشمنان از کشور دفاع کنیم.

شریعتی با بیان اینکه ملت ایران وارث خون شهداست، اظهار کرد: شهدا از خانواده‌های خود گذشتند و جان شیرینشان را در راه دفاع از کشور تقدیم کردند؛ آنان مرگ را با چشم باز انتخاب کردند و انسان‌هایی عارف بودند که با عمق وجود در مسیر الهی قرار گرفتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اصحاب امام کبیر ما در دوران دفاع مقدس نیز چنین مسیری را انتخاب کردند و با انتخاب راه پاسداری از انقلاب، به انسان‌هایی جاودانه و ماندگار تبدیل شدند.