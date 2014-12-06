به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ 2014) به عنوان بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات کشور فردا یکشنبه 16 آذرماه با حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد حسن انتظاری دبیر شورایعالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و علی فاضلی رئیس اتاق اصناف افتتاح می شود.

نمایشگاه بین المللی الکامپ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور بیش از 350 کشور داخلی و خارجی برگزار می شود و تا چهارشنبه 19 آذرماه ادامه دارد.

در این راستا محمد علی منفرد مشاور وزیر و مدیر کل وزارتی وزارت ارشاد و بابک دربیکی مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روند آماده سازی بیستمین نمایشگاه الکامپ بازدید کردند.

محمدرضا طلایی رئیس مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و مجری این نمایشگاه نیز در مورد روند آماده سازی نمایشگاهها، گفت: غرفه های تحویل داده شده در حال آماده سازی هستند؛ برخی بر این عقیده بودند که امسال این نمایشگاه برپا نخواهد شد، با این حال ما توانستیم ظرف مدت کوتاهی این نمایشگاه را بر پا کنیم.

وی افزود: ما هدفمان این است که نمایشگاه الکامپ که 19 دوره برگزار شده از بین نرود و وزیر ارتباطات هم در جلسه ای که با اعضای اتاق بازرگانی داشت حمایت خود را از این نمایشگاه اعلام کرد.

ساعت کاری این نمایشگاه از ساعت 9 صبح تا 16 بعدازظهر اعلام شده است.