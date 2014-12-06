حضور پیشکسوتان فوتبال در دیدار خیرخواهانه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار خیرخواهانه دو تیم رسانه ورزش و ستارگان فوتبال با حضور بزرگانی چون علی پروین، علی کریمی، بهروز رهبری‌فرد، مهرداد میناوند، محمدرضا مهرانپور، رضا ترابیان، پایان رأفت و حسین هدایتی در زمین مجموعه ورزشی وزرشگاه شهید بهشتی و با حضور خانواده مرحوم مهدی نفر، خبرنگاری که چند ماه پیش بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد، برگزار شد.

در این دیدار که عواید آن برای آزادی زندانیان در نظر گرفته شده است، نزدیک به دو هزار تماشاگر حضور داشتند که با تشویق‌های خود، شور و حال خاصی به این دیدار داده بودند.

این دیدار حاشیه‌هایی را در پی داشت که در زیر می خوانید:

* حضور علی کریمی باعث شد تا علاقمندانی که در ورزشگاه حضور داشتند، او را مورد تشویق قرار دهند.

* برخورد گرم و صمیمی عادل فردوسی‌پور با علی پروین نیز یکی از زیباترین حواشی این دیدار بود.

* مهرداد میناوند، محمدرضا مهرانپور و بهروز رهبری‌فرد نیز مورد تشویق حضار قرار گرفتند.

* از نکات بارز این دیدار، حضور بانوان برای این فوتبال بود که آنها با علاقه زیاد، ستاره‌های محبوب فوتبال ایران را تشویق می‌کردند.