شهرستان بابل بیمارستان تامین اجتماعی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناصری بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح شعبه سه تأمین اجتماعی شهرستان بابل اظهار داشت: نبود بیمارستان تامین اجتماعی از معضلات این شهرستان با توجه این جمعیت است و با تخصیص بودجه شش میلیارد تومانی پلی کلینیک این شهرستان در حال نوسازی است که دارای تجهیزات مجهز نیز نیست که به دستور وتخصیص بودجه در این زمینه نیاز است.

وی افزود: در شهرستان بابل زمین مناسب برای ساخت پروژه های درمانی نیز وجود دارد که اگر سازمان تأمین اجتماعی خواهان ساخت مرکز درمانی باشد، زمین مناسب در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا مردم این شهرستان نیز از این امکانات بهره ببرند.

حسین نیاز آذری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم افتتاح این شعبه گفت:نیاز امروز پشتوانه فردا خواهد بود واین نیاز به توجه بیشتر به معیشیت کارگران می باشدکه می توان با ارائه خدمات بهتر به ان تحقق بخشید.

وی ادامه داد افتتاح و بهره برداری شعبه سه تأمین اجتماعی بابل از خواسته های دیرینه بیمه شدگان و مردم این شهرستان بود که خوشبختانه با همت مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، محقق شد.