  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

۳۰۰ هزار بیمه شده بابلی منتظر ساخت بیمارستان هستند

۳۰۰ هزار بیمه شده بابلی منتظر ساخت بیمارستان هستند

بابل- نماینده مردم بابل در مجلس با بیان اینکه ۳۰۰ هزار بیمه شده تأمین اجتماعی چشم به راه بیمارستان هستند، گفت: کلینیک فعلی جوابگوی جمعیت شهرستان نیست.

حسن نتاج در گفت وگو با خبرنگار مهر با گلایه از بی‌توجهی به وضعیت درمانی بیمه شدگان این شهرستان، خواستار اقدام فوری برای احداث بیمارستان جدید یا ارتقای کیفی کلینیک موجود شد.

نتاج با بیان اینکه شهرستان بابل بیش از ۳۰۰ هزار نفر بیمه شده تأمین اجتماعی را در خود جای داده است، گفت: با وجود این حجم بالای جمعیت تحت پوشش، متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های گذشته هیچ گام عملی و مؤثری برای ارتقای زیرساخت‌های درمانی این منطقه برنداشته است.

وی افزود: این در حالی است که کلینیک فعلی پاسخگوی نیازهای گسترده درمانی بیمه شدگان نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: مردم بابل انتظاری فراتر از این دارند. حداقل مطالبه آنان، تبدیل مجموعه درمانی موجود به یک دی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی یا احداث یک بیمارستان مدرن تأمین اجتماعی است تا بتواند بار سنگین درمان این جمعیت را بر دوش بکشد.

وی در پایان هشدار داد: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی باید پاسخگوی عملکرد خود در قبال بیمه شدگان بابلی باشند و هرگونه تأخیر در این حوزه، قابل پذیرش نیست.

کد مطلب 6835534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها