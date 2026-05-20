۳۰۰ هزار بیمه شده بابلی منتظر ساخت بیمارستان هستند

حسن نتاج در گفت وگو با خبرنگار مهر با گلایه از بی‌توجهی به وضعیت درمانی بیمه شدگان این شهرستان، خواستار اقدام فوری برای احداث بیمارستان جدید یا ارتقای کیفی کلینیک موجود شد.

نتاج با بیان اینکه شهرستان بابل بیش از ۳۰۰ هزار نفر بیمه شده تأمین اجتماعی را در خود جای داده است، گفت: با وجود این حجم بالای جمعیت تحت پوشش، متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های گذشته هیچ گام عملی و مؤثری برای ارتقای زیرساخت‌های درمانی این منطقه برنداشته است.

وی افزود: این در حالی است که کلینیک فعلی پاسخگوی نیازهای گسترده درمانی بیمه شدگان نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: مردم بابل انتظاری فراتر از این دارند. حداقل مطالبه آنان، تبدیل مجموعه درمانی موجود به یک دی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی یا احداث یک بیمارستان مدرن تأمین اجتماعی است تا بتواند بار سنگین درمان این جمعیت را بر دوش بکشد.

وی در پایان هشدار داد: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی باید پاسخگوی عملکرد خود در قبال بیمه شدگان بابلی باشند و هرگونه تأخیر در این حوزه، قابل پذیرش نیست.