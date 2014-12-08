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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۹:۳۸

بغض بابک حمیدیان روی آنتن زنده شکست/ لعنت به سرطان

بغض بابک حمیدیان روی آنتن زنده شکست/ لعنت به سرطان

بابک حمیدیان با حضور در برنامه «بعضیا» با لعنت فرستادن به سرطان، از مردم خواست به حرمت کودک حسین معززی‌نیا هم که شده، برای این منتقد بی‌حاشیه سینما دعا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک حمیدیان بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون شب گذشته 16 آذر مهمان سیدعلی ضیاء در برنامه «بعضیا» بود.

او در بخشی از این برنامه خطاب به مجری گفت: قبل از اینکه تو از من سوال کنی، می‌خواهم درباره درگذشت چند هنرمند حرف بزنم از جمله مجید بهرامی که بسیار غمگینم کرد. حالا خبر رسیده حسین معززی‌نیا یکی از منتقدهای بی حاشیه سینما که همه کاره مجله «24» است و شاید دوست نداشته باشد من این را در برنامه زنده بگویم، درگیر سرطان شده است.

وی افزود: شاید دوست نداشته باشد این را هم بگویم اما همسر حسین دختر شهید آوینی است.

بابک حمیدیان بعضیا

حمیدیان با بغض ادامه داد: واقعا لعنت به سرطان. از همه خواهش می‌کنم برای حسین دعا کنید. به حرمت بچه‌اش. حسین سقف آن خانه است دعا کنید به کانون خانواده برگردد.

این بازیگر با اشاره به بیماری انوشیروان راجمند پدر برزو ارجمند ادامه داد: عمو انوش عزیزم قربان چشم‌هایت بروم، زودتر رخت عافیت بپوشی.

وی تصریح کرد: آدم‌های خوب نباید درگیر بحران‌های این شکلی باشند. آنهایی که با قلب‌هایشان زندگی می‌کنند. نمی‌دانم چرا سرطان همیشه سراغ هنرمندان و آنهایی که درگیر هنر هستند می‌آید. مجید بهرامی 5، 6 سال پر از لبخند جنگید و ما همگی لبخند مجید را به یادگار داریم.

کد مطلب 2438264

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    نظرات

    • ehsan ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۷
      0 1
      پاسخ
      توکلت به خداباشه بابک جان

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